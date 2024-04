L’Ajuntament de Lloret pagarà 1,27 milions pel sobrecost de les obres de la piscina

Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha posat punt final a una qüestió que l’Ajuntament de Lloret portava arrossegant des de l’any 2013. Finalment, el consistori haurà de pagar 1.273.322,57 euros a la unió temporal d’empreses (UTE) que va construir la piscina olímpica del municipi a causa del sobrecost de les obres. Aquesta sentència del TSJC suposa una rebaixa de 399.566 euros respecte a la decisió inicial del jutjat contenciós-administratiu l’any 2022.

Aquesta situació s’inicia a finals del 2010 quan el batlle en aquell moment, Xavier Crespo (CiU), va decidir engegar les obres de la piscina amb un pressupost inicial de 9,5 milions, però aquests treballs van finalitzar amb un sobrecost d’1.672.888 euros perquè, durant el govern de Crespo, es va aprovar una modificació del projecte, sense que aquesta fos aprovada en el ple. Així mateix, la unió temporal d’empreses, formada per OHL SA i Àrids Vianna, va presentar una reclamació al jutjat d’1,6 milions, la quantitat corresponent a les modificacions del pressupost i que, segons la UTE -i després un jutjat- li devia l’Ajuntament.

Posteriorment, l’any 2022 es va publicar la sentència del jutjat contenciós-administratiu que va donar la raó a la UTE. Tot i això, l’Ajuntament de Lloret va decidir apel·lar aquesta sentència i ara el TSJC ha estimat parcialment el recurs de l’ens local.

«La sentència del TSJC estima parcialment el recurs d’apel·lació en el sentit de considerar que, a banda de les despeses de gas i electricitat, reconegudes per la sentència del jutjat contenciós-administratiu número 2 i que puja a la quantitat de 94.498,99 euros, també havia de descomptar-se la quantitat de 305.067,72 euros en concepte de millores no executades i de l’import del tancament», va explicar la regidora de Serveis Jurídics, Míriam Rodríguez (PSC), durant el darrer ple municipal.

«Això no obstant, la sentència desestima la pretensió de l’Ajuntament de què es deduïssin també les penalitats de demora perquè considera que no poden descomptar-se, ja que les penalitats per demora en l’execució tenen una finalitat coercitiva i no té sentit deduir-les del cost final, perquè això fa perdre la seva finalitat», va afegir Rodríguez. «Per tant, la quantitat total a pagar serà d’1.273.322,57 euros més els interessos legals a comptar des del dia 3 d’abril del 2013, en comptes dels 1.672.888 euros més els interessos legals de demora», va sentenciar.

L’oposició vol forçar un ple extraordinari per l’afer de l’AFA del Pompeu Fabra

El mes de febrer Tots per Lloret, ERC Lloret i Sumem Lloret van sol·licitar a l’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas (PSC), que apartés temporalment el regidor de Mobilitat i Salut, Joan Antoni Escalona (PSC), per una vinculació amb possibles irregularitats a l’AFA de l’Escola Pompeu Fabra, de la qual va ser secretari. Tot i això, des de l’Ajuntament encara no s’ha donat cap resposta a aquest comunicat. El silenci del consistori ha provocat que Albert Robert (Tots per Lloret) assegurés a les acaballes del darrer ple municipal de març que «properament prendrem les mesures que considerem», com per exemple «la convocatòria d’un ple extraordinari per tractar aquest tema», va sentenciar.