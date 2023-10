Maira Bes-Rastrollo, catedràtica de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat de Navarra (UNAV), és una de les guardonades amb els Premis a la Recerca Fundació Jesús Serra 2023, en la categoria de recerca clínica, per les seves investigacions sobre l'impacte de la dieta en les malalties cròniques i, més concretament, en la identificació de patrons de dieta vegana més saludables. En la categoria de recerca bàsica, el guardonat ha estat Manuel Irimia, catedràtic de recerca ICREA i cap de grup al Centre de Regulació Genòmica (CRG), que ha estat premiat per la seva recerca sobre els mecanismes que regulen la secreció d'insulina i que podrien prevenir el desenvolupament de la diabetis. La dotació d'aquest premi és de 35.000 euros, que la guanyadora ha de dedicar al seu projecte d'investigació.

Bes-Rastrollo ha estat guardonada per les seves investigacions en epidemiologia nutricional i en com els diversos patrons dietètics influeixen en la prevalença de malalties cròniques i la mortalitat, ja que aquestes malalties constitueixen la principal causa de mort a nivell mundial i són en part producte d'una mala alimentació. Amb el suport del Premi a la Recerca Fundació Jesús Serra, la investigadora i el seu equip desenvoluparan i validaran en el context d’un projecte europeu, per primera vegada a nivell mundial, un qüestionari per avaluar de manera estandarditzada la qualitat nutricional de les persones veganes. Això permetrà la detecció de riscos dietètics i de salut en un context clínic i ajudarà als professionals de la salut a millorar les recomanacions dietètiques a persones veganes.

"Entre els que investiguem en dieta i salut, aquests premis són un referent, i ser una de les premiades és un honor. Gràcies a aquest premi podrem fer una validació completa amb el grup control de persones omnívores que ens ajudarà a identificar els patrons de dieta vegana més saludables", comenta Bes-Rastrollo.

Maira Bes-Rastrollo va viure a Roses i Torroella de Montgrí abans de mudar-se a Pamplona per estudiar a la UNAV, on anys més tard segueix fent recerca ara com a catedràtica. Entre l’Empordà i Navarra, Bes-Rastrollo va fer una estada postdoctoral a la Universitat de Harvard i va ser investigadora visitant a la Universitat de Loma Linda als Estats Units.

Actualment, és una de les investigadores espanyoles més importants en ciències de la salut en l'àrea de Nutrició i Dietètica i una de les millors científiques espanyoles segons el rànquing realitzat pel CSIC. És Investigadora Principal del Projecte SUN, Investigadora Responsable del grup Dieta i Estils de Vida de l'Institut d'Investigació Sanitària de Navarra (IdiSNA) i investigadora adscrita a CIBERobn, així com co-coordinadora del grup de treball de Nutrició de la Societat Espanyola d'Epidemiologia

Aquest premi cofinançarà el projecte VEGANScreener, un projecte que s'emmarca en una línia de recerca de l'equip de Bes-Rastrollo sobre alimentació, salut i sostenibilitat. L'Objectiu de Desenvolupament Sostenible ODS3, sobre la salut i el benestar, fa èmfasi en la necessitat de fomentar una dieta principalment d'origen vegetal, que a més de ser saludable, alhora serà més sostenible des d'un punt de vista ambiental. No obstant això, aquest tipus de dietes poden tenir deficiències nutricionals, mentre que la seva qualitat nutricional varia segons les opcions d'aliments.

La cinquena edició d'aquests premis coincideix precisament en el mateix any que la Fundació Jesús Serra compleix 25 anys. Per aquest motiu, per primera vegada, s'ha organitzat el workshop "Com seguir una dieta vegana saludable?", previ a la cerimònia i amb l'objectiu de crear nous espais de trobada entre la recerca i els seus beneficiaris, ja siguin aquests clínics, associacions de pacients o persones interessades a conèixer dietes saludables. L'acte, moderat per Beatriz Robles, dietista-nutricionista i divulgadora científica, comptarà amb la participació de Maira Bes-Rastrollo com a investigadora convidada i també amb la nutricionista Andrea Calderón, membre de la junta directiva de la Societat Espanyola de Dietètica i Ciències de l'Alimentació (SEDCA), i coautora d'una guia sobre dietes veganes per a clínics.

La cerimònia d'entrega dels Premis a la Recerca Fundació Jesús Serra 2023, de GCO (Grupo Catalana Occidente), se celebrarà el proper dia 18 d'octubre a l’auditori el Beatriz Madrid, en un acte presidit per la secretària general d'investigació, Raquel Yotti, i el president de la Fundació, Federico Halpern.