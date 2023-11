Anem al supermercat i omplim el carro fins amunt de tota mena de productes. L'actual model de producció i consum d'aliments ha aconseguit que el calendari de temporada de fruites i verdures, per exemple, ja no sigui un problema. Però, en realitat, aquesta facilitat per a accedir a productes quan no toca o en un àmbit geogràfic que no li pertany ho és.

Un estudi publicat en 2021 en la revista ‘Nature Food’ per a la Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR), va mostrar que més d'un terç de les emissions de gasos d’efecte hivernacle estan relacionades amb l'alimentació. La refrigeració i el transport d'aquests, a més del seu desaprofitament, són les principals causes darrere d'aquesta petjada de carboni. Però, a més, la producció d'aliments empra el 40% de la terra i també consumeix el 70% dels recursos hídrics d'aigua dolça, segons les dades de la FAO.

“Hem incorporat aliments exòtics a les nostres dietes perquè són súper saludables, però després resulta que han travessat mig planeta per a arribar fins nosaltres”, assegura la divulgadora i activista ambiental Yve Ramírez. La maternitat va despertar una connexió molt forta amb la naturalesa que va desembocar en una vida lligada a l'activisme ambiental.

Vaig començar a connectar-me amb la naturalesa per aquella cosa tan animal que és tenir un fill Yve Ramírez - Activista ambiental

“Vaig començar a connectar-me amb la naturalesa per aquella cosa tan animal que és tenir un fill. I també va anar aquí quan vaig comprendre que, per exemple, per no donar-li un potet i donar-li aquest producte exòtic estava descurant la meva petjada de carboni. Per a cuidar a la meva filla també necessitava tenir una visió global del planeta”, explica l'activista. A més del seu blog, s'ha embarcat en el món del pòdcast amb 'Flores en el asfalto’, en 2019 va publicar el llibre ‘Residu Zero. Comença a restar des de casa’ i, en 2016, va fundar al costat de la seva amiga Tere Castillo la botiga Usar y Reusar, que actualment gestiona Magui Caviglia.

Començar a viure de manera sostenible: l'alimentació

Passar cap a una vida sostenible sembla difícil, però, en realitat, els petits gestos poden marcar la diferència. “Quan vols iniciar-te en un canvi de vida sostenible hi ha alguns frens. Et planteges, per exemple, que el que tu fas és una cosa petita i sense impacte. Però aquest planeta està fet de milers de milions de persones. Et diran que la responsabilitat és de les empreses i no dels individus, però cadascun ha d'assumir la seva”, apunta Ramírez.

L'activista ambiental assegura que cal posar el focus en allò més rutinari com a primer canvi. “Quan comences a preocupar-te per viure de manera sostenible, cal començar pel més fàcil. Sigui alimentació, transport, la forma en què vesteixes, el consum en general... Allò que més et fa mal serà el més fàcil que puguis canviar”, explica.

Producte de proximitat i evitar els processats

Comprar productes locals i també de temporada són dues solucions fàcils d'aplicar i amb molts beneficis. “Consumir productes de proximitat en comerços de barri, per exemple, dona una visió holística: cuidem de nosaltres i dels altres”, explica Ramírez.

El producte de proximitat és la millor opció, per exemple, per a reduir la petjada de carboni que genera, sobretot, el transport d'aliments. Moltes vegades es consumeixen productes conreats en altres continents als quals, fins i tot, se'ls cataloga com a ecològics. Segons un estudi de la Universitat de Sídney (Austràlia) publicat també en ‘Nature Food’, el 19% de les emissions de gasos contaminants relacionades amb l'alimentació estarien vinculades al transport.

Cal consumir aliments de veritat i evitar els processats Yve Ramírez - Activista ambiental

Ramírez adverteix també que els aliments ultra processats, més enllà de suposar un problema per a la salut, també tenen un impacte molt negatiu per al planeta. “Cal consumir aliments de veritat i evitar els processats. Els additius que porten i els processos que se segueixen en la seva producció generen una petjada de carboni major. No sols cuidarem de nosaltres, també del planeta”, apunta.

Menjar menys productes d’origen animal

Els productes d'origen animal també generen un impacte negatiu per al planeta. El 57% de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle del sector alimentari provenen d'aquesta mena de productes, segons un estudi realitzat per científics de la Universitat d'Illinois (EUA). En total, i amb dades extretes de l'Informe d'Inventari Nacional de Gasos d'Efecte d'hivernacle, el sector agrari va suposar el 11,9% de les emissions a Espanya. Però no sols això, es calcula que per a produir un quilo de carn es necessiten 15.000 litres d'aigua.

“Seria ideal tenir una dieta vegana. Però entre aquesta i la d'un europeu mitjà hi ha un ventall immens. Contra menys carns es consumeixi, millor. Es redueix la petjada de carboni, el consum d'aigua i es fa ús eficient de la terra. Després ja estarien tots els altres aspectes ètics”, explica l'activista ambiental.