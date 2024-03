El dibuixant japonès de manga Akira Toriyama, autor de la sèrie 'Bola de drac', ha mort als 68 anys a causa d'un vessament cerebral agut, va anunciar aquest divendres el seu estudi Bird Studio en un comunicat a través de xarxes socials. "Lamentem enormement informar que el creador de manga Akira Toriyama va morir l'1 de març degut a un hematoma subdural agut", va detallar l'estudi en el seu perfil de la xarxa social X. "Sentim molt que encara tenia diversos treballs a meitat de creació amb gran entusiasme. També, tenia moltes més coses per aconseguir", afegeix l'escrit.

L'equip de Toriyama va destacar els treballs que l'autor deixa per a la posterioritat i va afegir: "Gràcies al suport de tanta gent al voltant del món, va poder continuar amb les seves activitats creatives durant més de 45 anys. Esperem que el món únic de creació de Toriyama continuï sent estimat per tots durant molt de temps". Bird Studio va explicar que el funeral de l'autor ja ha tingut lloc entre els seus familiars i afins, i va demanar al públic abstenir d'enviar flors o altres ofrenes de condolences, "seguint els seus desitjos de tranquil·litat". Encara no s'ha pres cap decisió sobre la celebració d'alguna mena d'esdeveniment públic de comiat de l'autor i l'estudi va dir que informarà sobre aquest tema el seu degut temps.

També videojocs

Nascut el 5 d'abril de 1955 a la ciutat de Nagoya, en el centre del Japó, Toriyama era mundialment conegut per obres com 'Bola de drac' o 'Dr. Slump', i també va ser el responsable del disseny de personatges d'importants títols de la història dels videojocs com 'Dragon Quest', 'Chrono Trigger' o 'Blue Dragon', entre altres.

L'editorial Shueisha, propietària de la revista especialitzada 'Shonen Jump', on s'han publicat nombrosos treballs de Toriyama, va publicar un missatge de condolences en la seva pàgina web en el qual va dir que estan "plens de gran tristesa" per la notícia. "'Dr. Srump', 'Bola de drac', 'Sand Land'... Aquests mangues van ser dibuixats pel mestre i han sobrepassat davanteres i estat estimats" a tot el món, i el seu estil "ha influït molt en molts 'mangakas' (dibuixants de manga) i creadors", va destacar Shueisha.

El també dibuixant Eiichiro Oda, autor de 'One Piece' i al costat del qual Toriyama havia treballat recentment en la historieta 'Cross Epoch', es va sumar a les veus que van expressar el seu condol per la defunció de Toriyama. Oda va dir que la mort de Toriyama s'ha produït massa aviat i que deixa "un buit gran". "Ens va ensenyar que el manga fa possibles moltes coses i ens va fer somiar amb poder anar als seus universos. Era com estar veient a un heroi que anava per davant de la resta".