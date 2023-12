Tres encaputxats van assaltar el dilluns la casa del jugador gironí de l'Espanyol Keita Baldé. La pitjor situació la va viure la mare del futbolista, que estava en el domicili quan van entrar els atracadors, segons han avançat en 'ElCaso'.

Aquest 11 de desembre tres homes van entrar a la casa de Baldé a Arenys de Mar i van robar el contingut de la caixa forta -oberta amb un radial-, encara que ni ell ni la seva parella estaven en el domicili. Van tancar a la mare en una habitació mentre cometien el robatori i van sortir del domicili per un camí amagat darrere de l'habitatge.

Es van emportar diversos objectes de valor, com per exemple, rellotges d'alta gamma. La mare de Baldé va denunciar els fets al 112 i els Mossos d'Esquadra ja han obert una recerca. La policia sospita que es tracta d'una banda, de l'est -segons ha denunciat la mare pel seu accent- que es dedica a robar en xalets i cases.