La imatge de Platja d’Aro sempre va associada també al Nadal per la seva espectacularitat i pel seu variat programa d’actes. Una vegada més i en aquest Nadal Platja d’Aro, Castell d’Aro i S’Agaró es reivindica com el centre comercial i d’oci a cel obert de la Costa Brava, gràcies a centenars d’establiments que combinen propostes de primeres marques internacionals i comerços especialitzats que abracen una extensa gamma de sectors: moda, complements, esports, tecnologia, regals o llar en un entorn amb facilitats d’aparcaments, àmplies voreres, galeries per a vianants i parcs i jardins on el comerç es fusiona amb l’oferta de serveis personals, la restauració i les activitats d’oci, culturals i tradicionals de l’època.

L’arrancada de la campanya nadalenca va ser el 26 de novembre passat amb l’encesa dels sempre espectaculars i admirats llums de Nadal pels seus carrers i avingudes. Tal com s’ha informat des de l’Ajuntament «en relació al programa d’activitats alguns dels reclams són la Pista de Gel de Platja d’Aro, el Pessebre Vivent de Castell d’Aro, diversos concerts de Nadal, la fira Platja d’Aro Nadal Shopping, les cavalcades dels Reis de l’Orient, el Parc Infantil de Nadal El Mar dels Nens o la jornada solidària l’Esport amb La Marató». També es mantenen en el programa altres propostes tan atractives per al públic i visitants com el Gran Sorteig de Nadal amb la possibilitat de guanyar un cotxe híbrid, la nova versió de la Gimcana de la Xalarina i en Xalarí o l’exposició de diorames i pessebres a Castell d’Aro.

Del 26 de novembre al 3 de gener tothom que compri per un valor mínim de 20 euros en algun del centenar d’establiments i serveis adherits a la campanya tindrà l’oportunitat de guanyar un Fiat Panda híbrid (1r Premi), una bicicleta elèctrica (2n Premi), dos rellotges intel·ligents (3r i 4t Premi) o diversos lots de regals (del 4t al 18è Premi). S’hi pot participar mitjançant butlletes en paper desant-les en les urnes dels mateixos comerços. El vehicle s’exhibeix a la Plaça de l’Ajuntament i el dijous 5 de gener (12 h) diada de Reis a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila s’hi farà el sorteig públic davant notari. Una iniciativa que any rere any aplega més de 30.000 butlletes.

Tercera edició de la Gimcana de Nadal de la Xalarina i en Xalarí del 26 de novembre al 8 de gener: petites reproduccions de les mascotes del turisme familiar s’amaguen en una cinquantena d’aparadors del municipi, i amb l’ajuda d’un plànol orientatiu qui els localitzi i pugui reconstruir diversos mots nadalencs, podrà recollir un obsequi a l’Oficina de Turisme. La Pista de Gel de Platja d’Aro, del 2 de desembre al 8 de gener a la Plaça dels Estanys de Platja d’Aro (amb horari de matí, tarda o continuat amb una entrada de 7 euros per 45 minuts). Carpa Màgica de Nadal a la Plaça dels Estanys per lliurar la carta al Pare Noel, visita d’elfs o tallers de globoflèxia (celebrat el dissabte 10 de desembre). El Parc Infantil de Nadal El Mar del Nens s’ofereix cada tarda, del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener al Palau d’Esports i Congressos amb tallers, inflables, jocs, espectacles d’animació, etc. (entrada 3’50 euros per infants i joves d’1 a 12 anys; adults acompanyants gratuït).

Propostes culturals

Representacions del 63è Pessebre Vivent de Castell d’Aro, el més antic de Catalunya i Creu de Sant Jordi (17, 18, 25 i 26 de desembre; i 1 de gener). Del 18 de desembre al 15 de gener el Castell de Benedormiens i l’Antic Casino de Castell d’Aro acull la 42a exposició del Concurs de diorames, pessebres i composicions nadalenques; dels treballs de Nadal de les escoles i de la història del Casino Castellarenc, des de 1888 a l’actualitat. A nivell musical hi ha tres actuacions programades: cantada de nadales amb la Coral de la Vall d’Aro (demà dissabte 17 de desembre), concert de nadales amb Susanna del Saz, veu i Joan Sadurní, piano (diumenge 18 de desembre) i concert d’hivern amb la Coral de la Vall d’Aro i l’Associació de Corda de Calonge i Sant Antoni (dissabte 14 de gener). Del 5 de desembre al 8 de gener es pot gaudir als Jardins de la Masia Bas de Platja d’Aro de la instal·lació a l’aire lliure de l’exposició del 9è concurs internacional de fotografia Educant La Mirada. També fins a mitjans de febrer es pot visitar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro la mostra d’escultura de gran format a cel obert, Sense fi, de Torrent Pagès.

També Quarta edició de la mostra Platja d’Aro Nadal Shopping al centre de la vila (divendres 16 i el cap de setmana 17 i 18 de desembre). La Biblioteca Mercè Rodoreda organitza concursos, tallers, contes i un caga tió; hi haurà festa de Nadal a Platja d’Aro i Castell d’Aro (dijous 15 i dimecres 21 de desembre) i també berenar de Nadal per a la gent gran (dissabte 17 de desembre) i a S’Agaró un caga tió popular (dissabte 24 de desembre). També tornen la popular i original Quina Freak (diumenge 11 de desembre) i la Diada de l’Esport amb La Marató (diumenge 18 de desembre), totes dues al Palau d’Esports i Congressos de Platja d’Aro. El mateix espai i també la Sala Polivalent de Castell d’Aro seran el punt final de la Cavalcadea dels Reis de l’Orient pels carrers de les dues viles dijous 5 de gener (18 i 20 h) amb caramels sense gluten i embolcall compostable (tots els infants poden recollir la seva carta a diversos espais municipals).