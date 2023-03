Per a moltes llars, l'aspirador és una peça essencial de neteja que no hi pot faltar. Dins aquesta categoria d'electrodomèstics trobem versions de tot tipus, mides, preus i amb diverses funcions.

Lidl ha sorprès els seus clients amb un nou aspirador que és capaç d'eliminar fins i tot els microorganismes més petits. Aquesta funció pot semblar innecessària, però hi ha moltes persones que pateixen molèsties molt severes a causa dels àcars que es troben a llits i mobles. L'aparell pot semblar petit, però amb els seus 300 watts de potència té més que suficient per esterilitzar les superfícies amb l'ajuda de la llum ultraviolada. L'aspirador és de la marca Silvercrest, una de les més conegudes de la cadena alemanya. A més de les anteriors funcions i característiques, també cal destacar que té una capacitat de 125 mil·límetres, per la qual cosa ens donarà per a moltes passades. Com podeu veure, és una màquina molt completa i, amb un preu de 38,99€, resulta força assequible. Si t'obsessiona la neteja o et molesten els àcars, no esperis gaire i aconsegueix el teu aspirador abans que s'acabin de les botigues.