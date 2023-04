En l’actualitat, el càncer de pròstata és el tumor més diagnosticat en homes a Europa, amb un total de 28.000 nous casos cada any, segons dades de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM). És a dir, un de cada set homes serà diagnosticat amb un càncer de pròstata al llarg de la seva vida i el 97% d’ells sobreviu al tumor gràcies al fet que el diagnòstic i el tractament es realitza en etapes primerenques de la malaltia.

Per a la detecció precoç del càncer de pròstata els homes haurien de realitzar-se un control prostàtic anual a partir dels 45-50 anys, que consisteix en el mesurament dels nivells d’antigen prostàtic en sang i un tacte de la pròstata. En els casos sospitosos, es recomana la realització d’una ressonància magnètica multiparamètrica prostàtica de 3 Tesles, mentre que la confirmació diagnòstica s’aconsegueix idealment amb una biòpsia prostàtica per fusió d’imatges. Les imatges d’alta resolució que ens dona la ressonància magnètica permet biopsiar amb alta precisió mil·limètrica les lesions que ens indiquen les imatges amb la guia d’un ecògraf. A més, permet un diagnòstic més precís i amb menor taxa de complicacions que les biòpsies convencionals.

Una vegada confirmat el diagnòstic, si la malaltia està localitzada a la pròstata, el tractament d’elecció en l’actualitat és la prostatectomia radical assistida per robot da Vinci, que és la tècnica quirúrgica més avançada a tot el món, ja que gràcies a la seva visió i precisió, millorades respecte a la laparoscòpia convencional, permet extirpar la pròstata preservant la funció sexual i la continència urinària en la majoria dels casos. Altres opcions com la vigilància activa, la teràpia focal, hormonal o la radioteràpia també es poden considerar en casos seleccionats.

Donar servei i proximitat

L’any passat Centre Mèdic Alomar va inaugurar un nou centre a Banyoles, amb l’ànim de donar millor servei i proximitat als seus clients, sumant-se als centres de Girona, Olot, Palamós, Lloret i Blanes, i que també hi tenen a la província. Aquest centre està dotat d’un equip de ressonància magnètica d’alta resolució, per diagnòstics d’alta precisió per pròstata, mama, tumors i altres patologies de tot el cos.

Amb més de 27 centres al llarg de tot Catalunya i Balears, compten amb més de 30 anys d’experiència en diagnòstic per la imatge, tractaments mínimament invasius i un equip professional i tecnològic d’última generació, que permeten abordar el càncer de pròstata d’una forma integral. Des de la seva detecció mitjançant ressonància magnètica 3 Tesles, el seu diagnòstic realitzant biòpsia per fusió d’imatges i el seu tractament quirúrgic amb el robot da Vinci.

Centre Mèdic Alomar està compromès en assegurar que tots els seus pacients tinguin l’oportunitat de prevenir, detectar, tractar i sobreviure al càncer.