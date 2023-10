Al teu costat està la teva parella esperant de la teva atenció. Però tu, en lloc de proporcionar-l'hi, en lloc de concentrar-te en ella per a una veritable connexió, estàs absolutament absort en el teu telèfon. Dins del teu aparell tens desenes de converses potencials, milers de fotos i vídeos als timelines de les teves xarxes socials, milions de notícies d'actualitat i una infinitat de continguts més. No aconsegueixes resistir-te a la temptació. Passen els minuts. Tornes al món real durant un instant, però no el sents prou estimulant i tornes al mòbil en el primer microsilenci que es produeix. Penses que no és tan greu. Però us està fotent una barbaritat.

En paraules de Theresa E. DiDonato, psicòloga social, “quan l'atracció cap a un telèfon és més poderosa que l'atracció cap a la parella romàntica, el benestar de la relació podria veure's afectat”. I és lògic: a qui li agrada sentir-se ignorat o poc rellevant? A ningú. És més, i segons una investigació publicada a la revista especialitzada Psychology of Popular Media Culture, el phubbing, com es coneix a aquesta conducta de passar de la parella per quedar-te absort en el telèfon intel·ligent, està associat amb una menor satisfacció en les relacions i amb una major quantitat de conflictes. Això és, en part, pel fet que la persona ignorada tendeix a cobrar-se la seva venjança en algun moment.

La mentalitat de represàlia tal com diu DiDonato, professora de psicologia a la Loyola University Maryland, “és problemàtica per al benestar de la relació”. La vida en parella té un caire competitiu absurd. A més, les víctimes del phubbing també tendeixen a buscar suport fora de la parella romàntica. Pensa-ho: la teva parella se sent rebutjada, ridícula i, fins i tot, esperant al teu costat a què et dignis a enfocar-te en ella. L'atenció de terceres persones pot restituir parcialment la seva autoestima ferida.

"Després del rebuig induït pel phubbing, les persones tenen un major desig de recórrer a persones que no siguin les seves parelles per obtenir aprovació. El telèfon el fa fàcil. Envies un missatge de text i sents l'amor de tornada!", explica aquesta experta. Com hauràs imaginat, aquest phubbing venjatiu no fa sinó empitjorar encara més la qualitat de la relació. La teva parella se sent sola, menyspreada. I a vegades pot ser que fins i tot gelosa que estiguis xatejant amb algú a través del teu telèfon. La solució és senzilla: sigues present amb ella. És la base de la felicitat en parella.