La Colla Castellera de Figueres va viure diumenge un moment inoblidable i sorprenent. Va ser al final de la diada de fi de temporada, quan enmig de l'emoció, una situació totalment inesperada va captar l'atenció de tots els assistents.

Fran Cobos, membre de la colla, no s'esperava gens ni mica el que estava a punt de passar: una sorpresa que havia estat preparada en secret des de feia mesos. I és que la seva parella, la Virgínia Garcia, "volia fer-li una petició de mà a l'última diada de la temporada fent un pilar amb la seva filla, l'Alèxia (que tampoc en sabia res)", i tots els membres de la colla van ajudar-la a fer realitat el desig, segons expliquen la colla dels Merlots a una publicació a Instagram.

I dit i fet. El gest es va materialitzar amb la construcció d'un pilar humà amb la seva filla. L'ambient era vibrant i ple d'expectació mentre es construïa el castell. I un cop aixecat el pilar, l'Alèxia va desplegar una pancarta on hi havia escrit "Papa, et vols casar amb la mama?". Els assistents, sorpresos, no van poder evitar ser testimonis d'una escena carregada d'emotivitat. "Va ser molt emocionant i tots/es vam plorar del moment tan màgic que vam viure", diuen des de la colla lila. "Moltes felicitats, Virgínia i Fran. La Colla us desitja el millor i us donem les gràcies per compartir-nos el vostre moment tan ple d'amor i felicitat", afegeixen.

En aquest vídeo de la Colla Castellera de Figueres podeu veure com va ser la petició de mà: