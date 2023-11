El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona -integrat per la Diputació de Girona i 47 municipis- ha aprovat la construcció d'una planta potabilitzadora a l'Escala. Es preveu que la instal·lació s'aixequi als terrenys de Mas Martí, a l'est del poble, en un espai de 5.851 metres quadrats. L'obra té un pressupost de 7.316.647,50 euros, que es finançaran amb fons propis i amb una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que arriba als 1,9 milions d'euros (MEUR). Amb la nova estació es millorarà la qualitat de l'aigua, que en algun moment puntual ha ofert paràmetres de ferro, manganès i clorurs. A més, comptarà amb una capacitat de tractament inicial de 583 m3/h, però amb la possibilitat d’ampliar fins a 875 m3/h.

Actualment, l’Escala s’abasteix mitjançant quatre pous actius i un cinquè en reserva. L’aigua s’impulsa a través de canonades fins als dipòsits d’emmagatzematge, on es tracta perquè es distribueixi. Són quatre dipòsits, dos dels quals es troben a la zona del Pedró i dos més al Puig Sec, a Montgó. La línia de tractament d’aigua de la nova planta, a més, inclourà una oxidació prèvia amb permanganat potàssic, aeració, barreja ràpida amb coagulant, floculació, decantació, filtració, desinfecció amb raigs ultravioletes i, posteriorment, desinfecció amb clor.

Recuperació d'aigua

També es preveu la construcción de dos diposits, un per a l'aigua filtrada i un altre de recuperació d’aigua de la de rentat. El projecte contempla un edifici principal amb estructura prefabricada. A dins está previst que s'hi instal·lin un decantador, una zona de treball amb possibilitat d’acollir una futura nova línia de filtració, filtres de sorra, dipòsits de recuperació, aigua de neteja i aigua tractada, la desinfecció UV, les sales de clor, quadres elèctrics, un taller i un grup electrogen, la impulsió a dipòsits municipals, la zona de control, les sales de químics de l’obra d’arribada i de la deshidratació de fangs i, finalment, els serveis auxiliars de la planta.

L’alimentació elèctrica de la potabilitzadora s’efectuarà a través d’un nou centre de transformació de mitjana tensió de 25 kV, que estarà ubicat en una caseta dins la mateixa parcel·la. Alimentarà el quadre general de baixa tensió, situat a l’edifici de filtres, dipòsits i desinfecció, a partir del qual s’alimentaran la resta de quadres elèctrics.

En aquest sentit, hi haurà una instal·lació generadora assistida en què la font de subministrament preferent és la xarxa de distribució pública. D’aquesta manera, s’instal·larà un grup electrogen que entrarà en funcionament de manera automàtica quan detecti un zero de tensió per part de la companyia elèctrica. A més, per tal de reduir les emissions de CO2, s'ha previst la instal·lació d’energia solar fotovoltaica que permeti nodrir la mateixa planta. Per això, es col·locaran plaques solars a la coberta de l’edifici principal de l’estació.

Es calcula que el termini d’execució de les obres, que es distribuirà en diferents fases –les primeres seran els treballs previs i l’obra d’arribada i de l’edifici principal–, sigui aproximadament d’uns setze mesos.