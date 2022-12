A les 19.19 hores un camió carregat de pomes s'ha sortit de la via en el km.1 de la GI-642 a Rupià, direcció Ullà, alterat per la presència d'un senglar al mig de la carretera, segons han informat els Mossos, que s'han vist obligats a tallar la via en els dos sentits i a fer desviaments per Rupià. El conductor ha sortit il·lès.