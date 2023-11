L’Hospital de Palamós ha iniciat un projecte de seguiment a pacients amb malaltia respiratòria crònica en el seu domicili a través d’un assistent virtual de veu amb intel·ligència artificial. Es tracta d’una solució dissenyada per Tucuvi que utilitza la intel·ligència artificial i el processament del llenguatge natural. És un sofware que permet establir una conversa telefònica fa el seguiment de l’estat de salut dels pacients en el seu domicili. L’assistent clínic virtual estableix una conversa on la persona contactada respon a unes preguntes prèviament establertes en un protocol mèdic. Mitjançant un algoritme d’intel·ligència artificial, l’assistent processa i analitza les respostes i envia la informació a l’equip clínic que pot decidir si el pacient necessita una actuació assistencial precoç.

El projecte, que ara comença, consistirà en realitzar aquest seguiment a 150 pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica entre aquest octubre i l’abril del 2024. En finalitzar els 6 mesos s’analitzaran els resultats de salut i l’experiència dels pacients per tal de validar la seva continuïtat o ampliar-ne la seva utilització a d’altres malalties.

Donació de 10.000 euros

L’entitat financera CaixaBank, a través d’una aportació econòmica de la Fundació «la Caixa», ha col·laborat en la incorporació d’aquesta tecnologia amb 10.000 euros. L’acord per fer-ho possible ha estat signat per Montse Garcia, gerent i codirectora de Fundació Hospital de Palamós - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, i Joaquim Macià, Director del Centre d’Institucions de Catalunya de CaixaBank.

Des de l’hospital de Palamós recorden que només al Baix Empordà, hi ha més de 2.000 pacients diagnosticats de malaltia respiratòria crònica. D’aquests, l’any passat el 40% van acudir a urgències i més d’un 10% van haver d’ingressar a l’hospital, segons el centre mèdic.