Catorze restaurants participaran a la 25a campanya del Peix de Roca de Begur

Catorze restaurants participen a la 25a edició de la Campanya de Peix de Roca de Begur que se celebrarà del 4 de maig al 2 de juny.

L'oferta gastronòmica es complementarà amb el primer Concurs de la Croqueta de Peix de Roca, ofertes pels restaurants participants en la campanya i per diferents bars, així com propostes lúdiques.

Els restaurants oferiran menús amb el peix de roca com a protagonista. Els preus oscil·laran dels 47 als 78 euros. Hi participaran: Arreu, Ca l'Adela, Cap Sa Sal, Carbó, Casa Juanita, Diferent, Galena-Mas Comangau, Hostal Ses Negres, Hotel Aigua Blava, Parador d'Aiguablava, Ses Vinyes, Taverna Son Molas i Tocal Mari Turandot.

Una de les novetats és el concurs sobre la croqueta en el qual també hi participaran, a banda dels restaurants, diversos bars.

Tastets per degustar

L'acte inauguraral de la campanya serà el 4 de maig a la plaça Esteva i Cruañas amb els tradicionals tastets per a degustar en petit format les propostes culinàries de la campanya. Hi seran presents tots els restauradors que prenen part a la campanya i comptarà amb la presentació de llibre "...allà on sa Llongada trenca: memòries dels últims Llops de Mar de Sa Riera", a càrrec de Florian Pi i Jordi Velasco.

Entre altres activitats, el 25 de maig el Club Excursionista Els Perduts de Begur impulsarà la tercera edició de la Caminada del Peix de Roca Begur.

El regidor de Promoció Econòmica, Andreu Peñalver, ha manifestat que "tenim tots els ingredients perquè Begur es converteixi, un any més, en la referència culinària arreu del país, fent gala de la gran qualitat i tradició restauradora de la vila".

Per la seva banda, l'alcaldessa, Maite Selva, remarca que és la 25 a edició i que arriba "amb una gran acollida dels restauradors tant del centre del poble com de les platges". Esperen que molta gent descobreixi el peix de roca com a producte de gran qualitat .