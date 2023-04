El col·lectiu d'Ajudants d'Ofici Forestal (AOF) està compost actualment per gairebé 400 persones. La seva tasca és la de donar suport als Bombers en el pic de més incendis a Catalunya. Normalment, treballen de mitjans de juny a mitjans de setembre, però enguany, a causa de l'alt risc d'incendis, s'incorporaran l'1 de juny i deixaran de treballar el 30 de setembre. Una feina temporal que dificulta l'estabilitat. "Demanem treballar tot l'any fent prevenció perquè els incendis s'apaguen a l'hivern", afirma el portaveu dels AOF, Joel Martorell. A més, reclamen millores salarials i laborals; formen part del grup salarial E (el més baix de l'administració) per fer tasques "a primera línia de foc" i tenen menys descansos que els Bombers.

En mig d'un context d'emergència climàtica com l'actual, amb fenòmens meteorològics i climàtics cada cop més extrems, el col·lectiu AOF demana que la Generalitat el contracti tot l'any i no només tres mesos a l'estiu (com és habitual) o quatre (com passarà aquest any). Lamenten que la temporalitat de la feina fa que molts treballadors exerceixin poc temps d'AOF i hi hagi molta rotació de personal nou. Una realitat que també provoca que hi hagi "falta d'experiència".

Treballar tot l'any

Consideren que els gairebé 400 AOF que contracta cada estiu la Generalitat de Catalunya podrien donar suport als prop 90 treballadors fixos de l'Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF). "No volem trepitjar cap competència d'altres equips, però creiem que és molt necessari tenir més personal per fer prevenció durant l'hivern i podríem fer tasques de suport", detalla el portaveu dels AOF, Joel Martorell, que fa divuit anys que és al col·lectiu. Aquestes tasques consistirien a netejar els boscos, fer franges de perímetre entre urbanitzacions i zona forestal o adequar camins i pistes, entre d'altres.

Martorell insisteix a dir que "és complicat compaginar aquesta feina amb altres" que vulguin personal només uns mesos l'any. De juny a setembre, els AOF treballen un dia sí, un dia no, fent tasques de suport al cos de Bombers. Tanmateix, si hi ha un incendi allarguen la jornada i poden estar 24 hores seguides treballant. "Els incendis grossos ens desgasten molt", exposa Martorell, que detalla que encara que hagin de treballar tot un dia, no tenen tres dies de descans com els Bombers, sinó que continuen complint l'horari.

Això passa perquè durant l'estiu, els 372 AOF es reparteixen pel territori amb sis persones a gairebé tots els parcs de bombers. D'aquests, tres treballen un dia i tres el següent i es van rotant tota la temporada amb torns diürns d'onze del matí a dos quarts de nou de la nit. Com que no hi ha torn de nit, provoca que quan hi ha incendis grossos, hagin d'allargar la jornada fins a l'endemà al matí i no tenir prou descans. En canvi, els Bombers fan torns de set del matí a set del matí de l'endemà i descansen tres dies.

El seu suport s'afegeix a totes set regions d'emergència de Bombers: Centre, Girona, Lleida, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud, Tarragona i Terres de l'Ebre. A la Regió d'Emergències de Girona, hi ha un total de dinou parcs de Bombers, que la majoria reben a l'estiu el suport d'aquest col·lectiu. Es tracta de Ripoll; Olot; Banyoles; Figueres, la Jonquera, Llança i Roses (Alt Empordà); la Pera, Torroella de Montgrí, Palafrugell, Calonge i la Vall d'Aro (Baix Empordà); Girona i Cassà de la Selva (Gironès); Santa Coloma de Farners, Hostalric, Maçanet de la Selva, Amer i Lloret de Mar (Selva). A més, hi ha nou parcs de bombers voluntaris.

Millorar les condicions

Una altra de les condicions que exposen els AOF és que els falta formació per ser a primera línia de foc i millor equipació. "Portem unes granotes ignífugues que s'han rentat moltes vegades", afirma Martorell. El col·lectiu de suport al cos de Bombers demana disposar d'equips més semblants al de Bombers i d'emissora personal per poder-se comunicar en incendis, en lloc d'haver-la de compartir cada dos AOF com passa ara.

Per últim, reclamen millores salarials per ser a primera línia de foc. "Som personal de la categoria E, que és la més baixa de l'administració", recull el portaveu dels AOF. Demanen pujar almenys una categoria i situar-se a la D. El col·lectiu ja ha enviat una carta a la Generalitat de Catalunya exposant les seves peticions i sol·licitant asseure's a negociar.