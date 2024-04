L'esmorzar de Sant Jordi del Grup 62 dona el tret de sortida a la diada dels seus autors premiats

Com cada any, el tradicional esmorzar literari de Sant Jordi del Grup 62 ha donat el tret de sortida a la marató de signatura de llibres dels seus autors més premiats. Cap a quarts de nou del matí, Jordi Puntí, premi Sant Jordi per 'Confeti'; Jaume Clotet, premi Josep Pla per 'La Germandat de l'Àngel Caigut'; i Ramon Gener, premi Ramon Llull per 'Història d'un piano', han protagonitzat la trobada literària que l'editorial organitza amb la premsa des de fa uns anys a la Farga, i que inicia a la llarga jornada que cada autor té programada.

"Avui que sigui el que sigui, no vinc a una competició, vinc a gaudir del dia amb els lectors, que és un tòpic, però és també el més cert de tot", ha resumit Gener.