L’Audiència de Girona ha deixat en llibertat sota fiança els líders de la xarxa de falsificació de carnets de conduir. El tribunal de la secció tercera ha estimat els recursos interposats per les defenses, encapçalades pels lletrats Sergio Noguero i Carles Monguilod. L’informàtic que treballava per a la DGT podrà sortir de la presó abonant 100.000 euros. L’Audiència fixa en 5.000 les fiances per a la parella de l’informàtic i per a l’home arrestat a Quart durant l’operatiu Loki, i que la investigació considera la «mà dreta» dins la trama. Estan en presó preventiva des del 13 de maig, quan van passar a disposició judicial. L’Audiència posa en dubte que es pugui considerar que l’informàtic, d’una empresa externa, fos funcionari.

L’11 de maig, els Mossos i la Policia Nacional van desplegar el macrooperatiu Loki per desmantellar una xarxa que falsificava carnet de conduir accedint a la base de dades de la Direcció General de Trànsit. A la cúpula de la trama, la investigació hi situava un informàtic que treballava per a la DGT a través d’una empresa externa, la seva parella (tots dos detinguts en un domicili de Sant Feliu de Guíxols) i un home arrestat a Quart identificat com la «mà dreta» de l’informàtic.

Dos dies després, el jutjat d’instrucció 1 de Girona va decretar presó provisional sense fiança per als tres suposats cervells de la trama. La causa està oberta per delictes de de suborn, blanqueig de capitals, falsedat de document oficial i grup criminal.

La defensa dels tres investigats ha recorregut l’empresonament i l’Audiència de Girona ha acordat que els investigats surtin en llibertat sota fiança. Les interlocutòries de la secció tercera, de les que ha estat ponent el magistrat Manuel Marcello, argumenten que, en aquest moment de la investigació, ha quedat «considerablement minvada» la càrrega de prova que permetria establir que es pot equiparar la situació laboral de l’informàtic dins la prefectura de Trànsit de Girona a «la condició de funcionari públic». Aquesta circumstància faria rebaixar considerablement la pena de presó a la qual es podria enfrontar la cúpula de la xarxa un cop tancada la instrucció i quan el cas arribi a judici.

El tribunal recull les declaracions al jutjat d’instrucció de responsables de la DGT que han remarcat que l’informàtic es limitava a fer «feines de suport», no tenia accés a contrasenyes de tramitació als aplicatius ni tampoc a les claus dels funcionaris. Per tant, segons argumenta la sala, els indicis apunten que les hauria aconseguit de manera «irregular»: «De les declaracions s’infereix que no se li va facilitar cap clau d’accés ni contrasenya. Si les va obtenir, va ser de manera subreptícia fent servir estratagemes il·lícites».

Retirada de passaport

L’Audiència fixa la fiança més alta per a l’informàtic, que haurà d’abonar 100.000 euros. Per als altres dos investigats estableix fiances de 5.000 euros. Els advocats de la defensa remarquen que faran efectives les fiances amb l’objectiu que surtin en llibertat de manera imminent. Un cop en llibertat, el tribunal decreta compareixences quinzenals i la retirada del passaport per neutralitzar el risc de fugida.