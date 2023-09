La Policia Nacional ha detingut a Sant, Banyoles i Girona 22 persones relacionades amb l’estafa del «fill en problemes». Entre els arrestats hi ha un captador i 21 mules. Els estafadors es feien passar a través de Whatsapp pels fills de les víctimes sol·licitant diners de manera urgent. La investigació de la Policia Nacional està al càrrec del Grup de la Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta (UDEV) de Girona.

Aquesta va començar després de diverses denúncies del territori nacional en què les víctimes manifestaven que havien patit l’estafa així com també d’informació aconseguida amb informacions recopilades des de principis d’any en la primera part de l’operació policial desenvolupada a principis d’any. També han comptat amb la col·laboració d’entitats bancàries, indica l’inspector en cap de Grup de la UDEV, Jorge de Salas.

El modus operandi consistex a fer un enviament massiu de missatges a telèfons mòbils de possibles víctimes. En aquests missatges l’estafador es fa passar pel fill del destinatari (víctima) indicant que se li havia fet malbé el telèfon i que si podia escriure a un altre número de telèfon. El nou número és l’utilitzat per la banda. Un cop la víctima contesta al suposat fill, aquest li sol·licita diners utilitzant diferents excuses, però coincidint totes les peticions en la necessitat urgent de saldar un deute d’entre 3.000 i 4.000 euros. El presumpte estafador sol dir a la víctima que no pot parlar per telèfon, de manera que només podia contestar per Whatsapp i per tant, una trucada telefònica desvetllaria l’estafa.

Aquest agost van començar les detencions en aquesta segona fase d’explotació de l’operació a Girona. Encara està oberta i es preveuen més detencions.Fins ara n’hi ha hagut 22.

Cal destacar que aquesta setmana aBanyol van arrestar un captador. És a dir una persona que s’encarrega de reclutar les mules. Aquestes són nois joves i que es dediquen a rebre els diners estafats de la víctima en un compte corrent a canvi d’una compensació econòmica.Així es dificultar el rastre dels diners i la identitat dels estafadors.

Estructura piramidal

Aquestes bandes, com indica l’inspector en cap, tenen estructura piramidal. Les mules formen l’esglaó inferior i són les que reben els diners de les estafes. En alguns casos n’hi ha que són també víctimes. Però les arrestades fins ara en aquesta nova fase de l’operació no se n’han trobat d’aquest tipus. N’hi ha que fins i tot, han explicat a la policia que algun amic seu també havia estat arrestat per la Policia Nacional anteriorment pel mateix. La pressió policial hauria de fer que aquests joves desistissin però hi ha hagut algun cas però fins i tot que han sigut reincidents. Els investigadors han comprovat que també hi ha mules que poden arribar a rebre compensacions de l’organització a canvi de captar nous membres.

El captador detingut aquesta setmana a Banyoles té poc més de 20 anys i es situa per sobre de l’esglaó de les mules. Pujant una planta més hi ha el supervisor i més amunt, hi ha els estafadors. Que se sospita que viuen als Països Baixos. La investigació de laPolicia Nacional de Girona forma part d’una de més gran a tot l’Estat. Però les comarques gironines són una de les tres àrees de l’Estat, diu l’inspector en cap amb més afectació per l’estafa. Des d’inicis d’any, a Girona s’han arrestat més de 40 persones enguany.