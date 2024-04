Olot ofereix assessorament energètic gratuït al comerç de la ciutat

El ple de l’Ajuntament d’Olot ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals menys l’abstenció de VOX el conveni de col·laboració del Consistori amb la Fundació Europace per al desplegament del programa d’assessorament energètic al comerç d’Olot.

El projecte impulsat pel Consistori s’emmarca dins de les actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resilència (PRTR) finançat per la Unió Europea - Next Generation i té com a objectiu assessorar i acompanyar els comerços de la ciutat perquè puguin reduir costos, disminuint les factures d’energia, optimitzant l’ús d’energia que fan i millorant la seva eficiència energètica alhora que permeti fomentar la sensibilització sobre el canvi climàtic entre la ciutadania i reduir l’impacte ambiental apostant per energies renovables.

En aquest sentit, la voluntat final del projecte és impulsar la sostenibilitat i, alhora, la competitivitat del comerç local a través d’una reducció del consum energètic. Darrerament, diversos sectors - entre ells el comercial - s’han vist afectats per l’augment considerable dels costos vinculats al consum d’energia. «Una pressió addicional que han hagut d’assumir afectant als seus marges de benefici», asseguren des de l’Ajuntament. Davant aquesta situació, i amb la voluntat d’explorar noves vies per potenciar la viabilitat del comerç local i de proximitat, l’Ajuntament d’Olot ofereix aquest servei d’assessorament d’eficiència energètica gratuït i personalitzat.