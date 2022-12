Freedom first, un projecte de jazz interpretat per Keith LaMar, un músic al corredor de la mort, s'afegeix al cartell de la pròxima edició del Black Music Festival, que se celebrarà al març. Als ja anunciats The Temptations Review feat. Glenn Leonard, Lady Blackbird, The Main Squeeze s'hi suma ara Freedom first, un projecte que uneix el pianista català Albert Marquès i el poeta Keith LaMar, sentenciat a mort fa més de 28 anys per un crim que assegura no haver comès. El projecte, que ha donat com a resultat el primer disc de la història signat per un artista condemnat a mort, inclou la participació en directe de LaMar per via telefònica.

El jazz, una escletxa al corredor de la mort També s'afegeixen al cartell del Black Music el grup de soul funk Lisa & The Lips, format per músics americans i espanyols liderats per Lisa Kekaula; Vargas Blues Band, el projecte personal de Javier Vargas, un dels guitarristes més sol·licitats de l'estat que ha col·laborat amb artistes com Miguel Ríos; el guitarrista, cantant i compositor americà Joe Louis Walker, autor de vint-i-cinc àlbums; la cantant catalana Clara Gispert, que presentarà el seu primer projecte personal on barreja música clàssica europea i la tradició del jazz; i la banda de hip hop castellonenca Blackfang que beuen també del jazz i el funk. El Black Music Festival va anunciar fa uns dies el primer gruix d'artistes del cartell amb noms internacionals com The Temptations Review feat. Glenn Leonard, Lady Blackbird, i The Main Squeeze, a més de Lachy Doley i Jack Broadbent. Així mateix, també formen part del cartell del festival Momi Maiga, Clarence Bekker, Kamikaze Helmets, Live Choir i l'espectacle Disco Fever de la Black Music Big Band amb l'Ensemble Jove Orquestra De Les Comarques Gironines. A més a més, el festival també arribarà per primer cop a Mallorca amb un concert de Los Deltonos i Roulotte. Les entrades ja estan a la venda.