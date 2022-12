Sí que hi ha aigua, cal administrar-la bé

Una part molt important dels avenços de les societats humanes s’han fonamentat en el grau d’encert en les solucions donades per superar els reptes que se li plantejaven. Al segle XXI, en línia amb finals del XX, un dels reptes més importants, és fer front al canvi climàtic, que afecta de manera singularitzada cada territori i per tant les societats d’aquest mal anomenat planeta Terra, que s’hauria de dir òbviament Aigua. I certament paradoxal resulta que, per a Espanya, un dels grans problemes que se’ns acosta sigui l’escassetat d’aigua, problema que posa en risc molts sectors econòmics i principalment el de la producció agrària.

Hi ha diferents opcions per abordar la problemàtica de l’escassetat d’aigua, una és que consumim tots menys aigua, que és una cosa molt diferent d’administrar bé el recurs, i una altra que busquem més aigua, investiguem com fer-ho i apliquem els coneixements que ja tenim per aconseguir l’objectiu proposat, dins d’un marc d’optimització de la seva aplicació, perquè hi ha aigua i a més n’hi ha molta, podent satisfer les demandes actuals, mantenint produccions i ecosistemes. Amb els recursos ja existents podem implementar volums d’aigua suficient que permetin satisfer les necessitats presents i futures. Comptem, per exemple, amb la dessalació de l’aigua del nostre litoral costaner, amb unes tecnologies de dessalació molt avançades en què Espanya és capdavantera, amb una experiència de dècades.