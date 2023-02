Lidl és una cadena de supermercats de descompte d'origen alemany que a Espanya. Treballar en un dels seus supermercats és una bona opció per a molta gent. El 2023, el salari base d'un caixer de Lidl és de 15.886 euros anuals (8,85 euros/hora), quantitat a la qual caldrà sumar complements salarials. D'aquesta manera, si el treballador opta per cobrar el seu salari repartit en 14 pagues (12 mensualitats més 2 extraordinàries) percebrà una nòmina de 1.134,71 euros. En el cas de prorratejar les pagues extraordinàries, el sou serà de 1.323,83 euros al mes.

Els complements que corresponen a cada treballador varien segons les seves circumstàncies, regulats en els articles del 28 al 32 del present Conveni Col·lectiu de Lidl. Els complements són retribucions salarials que se sumen al salari base personal del treballador.

Lidl classifica els complements dels seus treballadors en tres grups: els personals, respecte al seu lloc de treball, i les funcionals, d'activitat i circumstancials. D'aquests s'establiran els següents complements:

COMPLEMENTS SALARIALS

Complement de nocturnitat

Els caixers que per raons de feina hagin de treballar en horari d'entre les deu de la nit i les sis del matí cobraran un plus del 25 % del salari base. És a dir, per al Grup III l'hora de feina nocturna es pagarà a 11,06 euros.

Complement d'especial responsabilitat CPT per diferència de grup

Els caixers que a més les funcions corresponents als seus llocs de treball, cobreixin situacions de llicències, dies lliures, permisos, vacances i reduccions de jornada percebran un complement salarial d'1 euro per hora treballada. Això suposa que el caixer/a rebrà un salari de 17.680,75 euros anuals. És a dir, 1.262,91 euros en 14 pagues o 1.473,39 euros en 12 pagues.

Complement de torero

Els caixers que hagin de fer tasques de col·locació/preparació conduint un toro, percebran un complement per cada hora efectivament treballada amb aquesta maquinària de 0,50 euros bruts/ hora.

Complement de cambres frigorífiques de fred negatiu

Els caixers que per raons de servei hagin de fer tasques en cambres frigorífiques, per cada hora efectiva treballada rebran un plus en el salari del 25% del salari base hora de grup. El complement d'especial responsabilitat CPT per diferència de Nivell regulat en l'article 30, no s'esmenta, ja que afecta el grup II dels treballadors de Lidl.