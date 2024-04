Saps que potser no cobraràs la paga extraordinària d'estiu sencera?

Les pagues extraordinàries solen ser les més esperades de l'any. Aquestes pagues se solen repartir en dos períodes. El primer sol ser a l'estiu i la segona per les festes de Nadal. Tot i que, no totes les empreses ofereixen les pagues extraordinàries independents. Si ets un dels afortunats que les cobres, compte, perquè podries deixar de cobrar-les senceres. Vols saber per què? T'ho expliquem!

Les pagues extraordinàries

N'hi ha de dos tipus:

Les prorratejades: venen incloses en el salari mensual, o sigui, cada mes cobrem una part d'aquesta paga en la nòmina , fins a arribar als 12 mesos. I així cada any.

venen incloses en el salari mensual, o sigui, , fins a arribar als 12 mesos. I així cada any. Les independents: solen ser 14 pagues, o sigui, les 12 pagues anuals més dos d'extraordinàries.

Els deutes amb l'administració pública

En cas que tinguis deutes amb l'Agència Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) o qualsevol altra administració pública, et poden retenir tant una part del salari com una part de la paga extra de l'estiu. Aquest tipus d'embargs poden fer-se per sentència ferma.

Si cobres les pagues extraordinàries prorratejades i tens un embarg, la quantitat que et retindran mensualment serà més significativa. En canvi, si les cobres independentment, a l'hora de fer l'embarg el càlcul és diferent.

Els embargaments a través de la paga extraordinària

El Salari Mínim Interprofessional (SMI) és inembargable, ja que, tot i deure diners a l'administració, no poden deixar a una persona sense el mínim per viure. Aquest any l'SMI és de 1.134 euros en 14 pagues o 1.323 euros en 12 pagues (prorratejades). Així doncs, en cas que cobrem el mateix o menys que l'SMI no ens podran embargar cap quantitat.

Durant els dos mesos que cobrem les pagues extraordinàries, s'amplia el límit inembargable, sent el doble del Salari Mínim Interprofessional, tal com recull l'article 27 de l'Estatut dels Treballadors. Per exemple, si el nostre salari mensual és de 1.300 euros, quan cobrem la paga extraordinària cobrarem en un mes 2.600 euros. Però, com ens embargaran els comptes amb aquestes pagues extraordinàries?

Els mesos que cobrem normal, no poden embargar-nos el Salari Mínim Interprofessional. Així doncs, aquest 2024 si cobrem 1.134 euros o menys no ens podrien embargar res, tot i deure diners a l'Administració Pública.

Quan cobris les pagues extraordinàries, no et podran treure el doble del Salari Mínim Interprofessional. Així doncs, si el teu sou no passa els 2.268 euros, oblida't de l'embarg.

Passo l'SMI, quan em poden embargar?

Això dependrà del que cobris. De la quantitat que passis l'SMI. Segons l'article 607 de la Llei 1/2000 de 7 de gener d'Enjudiciament Civil, el percentatge que et trauran de la nòmina serà el següent:

Si cobres fins al doble de l'SMI, 2.268 euros , et poden embargar el 30%

, Si cobres fins al triple de l'SMI , 3.402 euros, et poden embargar el 50%

, 3.402 euros, et poden embargar En cas de quadruplicar l'SMI, 4.536 euros, l'embarg podrà ser del 60%

l'embarg Si quintupliques l'SMI , 5.570 euros, et podran embargar el 75%

, 5.570 euros, et podran I en cas de superar l'última quantia comentada, et poden arribar a embargar fins al 90%

Aquests percentatges s'apliquen sobre la part excedent, no sobre el sou en si mateix. Un exemple molt clar: el mes de juliol cobrem la paga extraordinària i cobrem 3.000 euros. En aquest cas, només ens podran treure el 30% de la part que superi el límit inembargable, o sigui l'SMI. Així doncs, en aquest exemple, ens embargarien el 30% de 732 euros.