Nova promoció d’habitatge a Hostalric: cases adossades amb piscina i garatge doble a només 15 minuts de Girona

“Les Cases del Turó” són habitatges d’obra nova amb 180 metres quadrats que han estat pensades amb criteris de sostenibilitat

El jardí amb piscina de "Les Cases del Turó" / Cedida

Jaume Puig

Girona

Hostalric es troba situat en un enclavament estratègic. A mig camí entre Girona (15 minuts) i Barcelona (55 minuts), el municipi de la Selva ha esdevingut un punt d’interès per a famílies i professionals que cerquen un entorn tranquil, preus més assequibles que a les capitals i amb tots els serveis a l’abast:  Supermercats, centres educatius, comerços i oferta gastronòmica formen part del dia a dia d’un poble que combina tradició i funcionalitat.

El poble també està molt ben connectat amb l’entorn natural. Es troba situat entre el Montseny i el Parc del Montnegre i el Corredor. Dos espais molt singulars que ofereixen un munt d’activitats als amants de la natura.

Habitatges d’obra nova a Hostalric

En aquest entorn Ula Plus ha desenvolupat una promoció d’habitatges “Les Cases del Turó”, situada als peus d’un dels elements més emblemàtics del municipi gironí: el seu castell, antigament un dels epicentres del poder polític durant l’edat mitjana. Es tracta d’una construcció d’obra nova de cases adossades amb estil modern, sostenible i tot el confort.  

Render d'una habitació / Cedida

Piscina i garatge amb dues places

“Les Cases del Turó” són habitatges de fins a 180 metres quadrats, dissenyats per oferir espai, confort i qualitat de vida. Es tracta de cases pensades per a famílies que busquen amplitud tant a l’interior com a l’exterior.

Cada habitatge disposa de jardí privat i piscina, convertint l’espai exterior en un element clau per al descans i l’oci. A més, compten amb garatge amb capacitat per a dues places, un valor afegit tant en comoditat com en funcionalitat.

Render d'un dels habitatges de "Les Cases del Turó" / Cedida

Habitatges sostenibles

Un altre dels eixos centrals és la sostenibilitat. “Creiem que la responsabilitat social ha de jugar un paper prioritari en el sector immobiliari i ha de ser l’eina que canalitzi el compromís del sector per la transparència, l’excel·lència i la sostenibilitat”, apunten.

La promoció integra solucions constructives avançades, com la façana ventilada Frontek amb materials porcelànics, que milloren l’aïllament tèrmic i acústic dels edificis. Aquest sistema pot reduir fins a un 35% el consum energètic en climatització, un factor clau en un context marcat per l’eficiència i l’estalvi energètic. Aquesta aposta per la construcció responsable s’alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i amb aquesta visió del sector immobiliari com a motor de canvi.

Render d'un dels interiors / Cedida

La nova promoció no només representa habitatges nous, sinó una nova manera d’entendre la vida: més sostenible, més personalitzada i més connectada amb l’entorn. Els habitatges tenen un preu a partir de 390.000 euros i compten amb finançament preconcedit, fet que facilita l’accés a la compra i agilitza el procés per als futurs propietaris.

