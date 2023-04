L’escola Nou de Quart es planta i diu «prou» als actes vandàlics

Una vuitantena d’alumnes, professors i famílies es van concentrar ahir a les portes de l’escola Nou de Quart per a condemnar els actes vandàlics que fa més de dos anys que boicotegen el dia a dia del centre educatiu. «Cada vegada els patim de forma més reiterada, des de robatoris de les pertinences dels alumnes a destrosses en el mobiliari, passant per trobar-nos l’hort destrossat o fogueres i deixalles a l’exterior de l’edifici», va denunciar la cap d’estudis de l’escola, Olga Roca, que va assegurar que «ha arribat el moment de dir prou».

La comunitat docent, però, ha apostat per transformar la problemàtica en una oportunitat d’aprenentatge: «Hem volgut implicar a tots els alumnes, des d’I3 fins a 6è, i a partir de mostrar-los les imatges dels desperfectes (sovint quan arriben a l’escola ja han estat reparats) i d’obrir un debat, han confeccionat diversos cartells on exposen en quin estat volen que estiguin les coses», va explicar. «L’hort és preciós si el respectem entre tots; els bancs ens serveixen per descansar quan som al pati; o si us plau no embrutim l’escola ni fem grafitis perquè ens agrada tenir el pati net» han estat alguns dels clams ideats pels alumnes.

Els infants van ser els protagonistes de l’acte de protesta, a partir d’on van llegir les frases que han creat i van penjar els cartells (amb una imatge que confronta un «així sí, així no») a la tanca del pati. «Així, si aquestes persones tornen, potser s’ho pensaran dues vegades abans de fer una destrossa», va defensar Roca.