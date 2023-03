El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns al matí que Héctor Gómez i José Manuel Miñones seran els nous ministres d'Indústria, Comerç i Turisme i de Sanitat, respectivament. Gómez i Miñones substituiran Reyes Maroto i Carolina Darias, que abandonen l'executiu per concórrer a les eleccions del 28-M com a candidates a l'alcaldia de Madrid i Las Palmas. Gómez exportaveu del PSOE al Congrés i, segons ha destacat Sánchez, ja va formar part de l'equip de Maroto com a director general de Turespaña. Pel que fa a Miñones, fins ara era el delegat del govern espanyol a Galícia i és llicenciat en farmàcia. Els canvis en l'executiu se circumscriuen a aquestes dues carteres.

Es tracta de la cinquena remodelació de l'executiu de Pedro Sánchez, que passa a estar compost per dotze dones i deu homes sense comptar el president del govern espanyol. En aquesta legislatura, a banda d'Indústria i Sanitat, ja hi ha hagut relleus als ministeris d'Exteriors, Justícia, Transports, Educació, Política Territorial, Cultura, Ciència i Universitats. Sánchez ha agraït la feina feta per Maroto i Darias. En relació amb la primera, el president ha recordat que estava al capdavant d'Indústria des de 2018, en l'executiu previ a la coalició amb Unides Podem, i ha lloat la seva tasca per "reindustrialitzar l'economia, impulsar el comerç i modernitzar el turisme" especialment durant la pandèmia. Pel que fa a Darias, Sánchez ha dit que el seu nom sempre anirà lligat a la campanya de vacunació "exemplar" contra la covid-19. La fins ara ministra de Sanitat va agafar el relleu de l'actual líder del PSC, Salvador Illa, el gener de 2021 després d'haver exercit com a ministra de Política Territorial. Els seus substituts "coneixen molt bé els àmbits" d'ambdós ministeris i "els avala l'experiència i les qualitats", ha assegurat Sánchez, que ha dit que tant Gómez com Miñones tenen una "trajectòria irreprotxable" i són "excel·lents servidors públics" amb els quals el nou executiu "afrontarà la recta final de la legislatura".