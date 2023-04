El reconeixement és més que merescut. Fruit d’una autèntica exhibició. Kameron Taylor va ser escollit el millor jugador de la jornada 29 de l’ACB després del gran partit que va protagonitzar dissabte passat contra el Coviran Granada (88-73) a Fontajau. Amb 27 punts i 40 crèdits de valoració, ningú va poder-lo superar. Encara que el primer MVP de la temporada per a l’escorta de Landover no va ser cosa d’un dia, demostrant partit rere partit que és el jugador més en forma de l’equip i que part de la permanència, que ara és més a prop que mai després de fer un pas de gegant i deixar enrere unes setmanes de dubtes, serà gràcies a ell.

Sent un recent ascendit a la categoria i lluitant per no perdre-la, el Bàsquet Girona no està acostumat a tenir representació en la llista dels jugadors de la jornada de la Lliga Endesa 2022-23. Hi va ser Marc Gasol en el primer partit de lliga, tenint en compte l’impacte que va tenir el seu retorn a l’ACB i les diferències que marca. Tot i que després, han calgut 28 encontres per tornar-hi a aparèixer. El nom de Kameron Taylor llueix amb la segona valoració més alta (40) només per darrere de l’aler argentí Nicolás Brussino del Gran Canaria (49) en la jornada 19. I és que el jugador de l’equip d’Aíto García Reneses va ser clau per aconseguir el triomf.

Els números de Kameron Taylor: 27 punts, 9 rebots, 6 assistències en el darrer partit a l’ACB

L’ecorta nord-americà va destacar de seguida amb 6 punts i 3 rebots en el primer període, que serien un petit tast de la gran tarda que es va viure a Fontajau. Va continuar al segon amb 4 punts i al tercer amb 6 fins a rematar la feina al quart amb 11. Un total de 27 punts (9/11 en tirs de dos i 3/5 en triples), als quals cal afegir-hi 9 rebots i 6 assistències, per superar el seu sostre amb els gironins que fins aleshores era de 23 punts. Kameron Taylor és el quart màxim anotador de la lliga amb una mitjana de 14,9 punts per partit.

En aquest sentit, està aprofitant, i de quina manera, la seva primera experiència a l’ACB. Amb 28 anys, l’escorta s’ha convertit en un dels millors fitxatges de la temporada després de les experiències a la Bundesliga Basketball alemanya i la Ligat Winner d’Israel.