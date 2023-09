Cap triomf gironí en la matinal de diumenge a Tercera Federació. El Girona B ha sumat el primer punt del curs en empatar 1 a 1 contra el Vilassar. Leo dos Reis ha igualat la diana visitant d'Alex Montalbán a un quart d'hora del final. Tampoc ha pogut guanyar l'Olot. Els garrotxins han empatat 0 a 0 al camp de la Pobla de Mafumet. El tercer equip de la demarcació, l'Escala, ha encaixat la segona derrota del curs contra el Tona per 0 a 2. Els d'Arnau Sala s'han tornat a quedar sense marcar en l'estrena com a locals a la categoria.

Frenats a la Pobla

L'Olot arribava al camp de la Pobla de Mafumet amb l'objectiu d'encadenar la segona victòria del curs. Els de Pedro Dólera han tingut ocasions a la primera part per avançar-se, principalment a les botes d'un Marc Mas que s'ha quedat sense marcar. El silenc ha topat amb el porter local, Gerard Font, en la primera (15'). Poc després, Mas s'ha regirat bé, però ha apuntat massa alt (21'). En la tercera i més clara, el punta selvatà ha creuat massa la pilota davant Font (24'). Els olotins fins i tot han vist com els anul·laven un gol per fora de joc abans de la mitja part (43').

Terma ha estat el primer d'animar-se a la segona part amb un xut al lateral de la xarxa (55'). La resposta del filial del Nàstic no ha tardat a arribar (58'). Batalla ha estat providencial per evitar que Dani García avancés els locals en un un contra un. Els olotins ho han continuat intentant, sobretot amb un insistent Marc Mas, però no han tingut el premi del gol i s'han hagut de conformar amb un empat sense gols.

Derrota en l'estrena al Nou Miramar

L'Escala ha encaixat la segona derrota consecutiva de la temporada en l'estrena a Tercera Federació com a local. Els alt-empordanesos han perdut 0 a 2 contra el Tona. L'equip d'Arnau Sala ha rebut un gol psicològic just abans del descans. Dan Coll ha rematat de cap una centrada de Nil Salarich per fer el primer dels osonencs. Els blaugrana han tingut la millor aproximació del primer temps en un cop amb la testa de Xumetra que ha anat fora per poc.

El destí ha estat capritxós i ha volgut que el segon gol del Tona el firmés un exjugador de l'Escala el curs passat. Pau Morer, molt important per assolir l'ascens escalenc, ha fet el segon dels visitants. El blanenc ha estat impecable des dels onze metres per batre Ferreti. A un quart d'hora del final, Ibuki ha estat a punt de retallar distàncies, però ha enviat la pilota al travesser. Els tonencs s'han quedat amb un home menys a cinc minuts del final. Banús ha comès una forta entrada sobre Burama quan era l'últim home. Tot i la momentània superioritat, el marcador no s'ha mogut. L'Escala suma la segona derrota del curs sense encara haver pogut marcar cap gol al rival.

Primer punt de la temporada a Riudarenes

El Girona B ha sumat el primer punt de la temporada després d'empatar amb el Vilassar un a un. L'equip de Sergi Mora, que no ha pogut comptar ni amb Antal, lesionat, ni amb Jastin, convocat amb el primer equip, s'ha sabut refer de la diana inicial dels maresmencs. Alex Montalbán ha batut Juanvi en el minut deu.

La igualada del filial blanc-i-vermell seria obra de Leo dos Reis. El davanter, incorporat aquest estiu, ha marcat el gol de l'empat a un quart d'hora del final. Els gironins han tingut ocasions per aconseguir el triomf, però els ha faltat punteria i definició. Primer punt de la temporada per a un Girona B a qui se li resisteix la victòria. El següent partit tornarà a ser a Riudarenes en el derbi contra l'Escala.