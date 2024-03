El líder de la competició no ha tingut la punteria necessària per a travessar la porteria del cuer. Un empat que té un sabor amarg. Insuficient.

Els de la Garrotxa han dominat el partit des del minut 1 fins al xiulet final, però hi ha dies en què la pilota no et vol donar un cop de mà. En la primera meitat, a través de la banda dreta, Arnau Forés creava molt de perill de forma reiterada.

En la segona meitat, el transcurs ha sigut el mateix, molt de perill a la porteria visitant, Marc Roquet, en la seva sortida no ha parat de crear ocasions, però de cap de les maneres la pilota va voler a travessar la línia de la porteria del Castelldefels. No obstant això, el líder continua sent-ho amb diferència.