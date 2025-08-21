L'Spar Girona tindrà com a vinculat el Fontajau de Copa Catalunya
Les jugadores d’aquest equip podran reforçar, en cas que sigui necessari, el bloc que entrena Roberto Íñiguez
L’Spar Girona ha tancat un acord de vinculació amb el Fontajau, que aquesta temporada s’estrenarà a Copa Catalunya femenina. L’entesa permetrà que les jugadores d’aquest equip puguin reforçar, en cas que sigui necessari, el bloc que entrena Roberto Íñiguez. Ho ha anunciat recentment el Fontajau a les xarxes socials: «Aquesta temporada afrontarem un il·lusionant nou repte esportiu. L’equip estarà oficialment vinculat al primer equip femení del Bàsquet Girona, fet que reforça els lligams entre ambdues entitats i obre noves oportunitats de creixement per a les nostres jugadores».
El Fontajau també diu en la seva nota que «aquesta col·laboració permetrà potenciar el talent local, donar continuïtat al treball de formació i establir una connexió directa amb l’elit del bàsquet femení català». En aquest sentit, les jugadores del BC Fontajau «tindran l’oportunitat de competir al màxim nivell de la Copa Catalunya, representant amb orgull els nostres colors i la nostra ciutat arreu del territori». L’Uni, abans de la seva integració al Bàsquet Girona, havia mantingut acords amb clubs com el GEiEG o el Tordera.
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- Aprovaries les oposicions a Policia Municipal? Aquest és el test que han de superar els aspirants a policia de Girona
- Un pagès del Baix Empordà aconsegueix la meitat dels ingressos d'un camp de blat de moro amb un laberint per a turistes
- Vilobí d’Onyar, l’epicentre gironí del geocaching
- Una fuita d’aigua al Barri Vell de Girona revela diversos pisos ocupats
- Tres ferits, dos de greus, en xocar amb el seu cotxe contra un tractor carregat de palla a Biure
- Un llamp mata més de 200 ovelles
- Un cotxe atropella un jove que anava en patinet a Girona