Graviteo Urban Sports Festival
Miguel Gómez: «Veure una persona pujant 15 metres en 5 segons és difícil d’imaginar fins que ho veus amb els teus propis ulls»
El especialista espanyol competirà a la World Climbing Europe Series de GRAVITEO i explica per què una disciplina que es decideix en tot just uns segons s’ha convertit en una de les grans portes d’entrada a l’escalada per a nous aficionats
Parlar de Miguel Gómez és parlar d’un dels principals especialistes espanyols en escalada de velocitat. El madrileny va conquerir el títol de campió d’Espanya el 2023, s’ha consolidat com a integrant habitual de la selecció espanyola i recentment va assolir una de les fites més importants de la seva trajectòria en pujar al podi d’una Copa d’Europa de Velocitat. La seva progressió li ha permès obrir-se camí en una disciplina que tindrà protagonisme a GRAVITEO, el festival gratuït que reunirà al Circuit de Barcelona-Catalunya del 17 al 19 de juliol algunes de les principals disciplines urbanes.
La World Climbing Europe Series de velocitat formarà part d’un programa que també inclourà competicions oficials de skateboarding, scooter freestyle, roller freestyle i escalada en bloc, a més de proves de patinatge de velocitat i curses populars. En aquest context, Miguel Gómez analitza l’evolució de l’escalada de velocitat, la seva creixent capacitat per connectar amb nous públics i els reptes mentals que suposa competir en una modalitat en què tot es decideix en qüestió de segons.
Un esport sense marge d’error
La participació a GRAVITEO arriba en una fase especialment intensa de la temporada. Tot i això, l’esportista espanyol assegura que competir és precisament la recompensa a tota la feina feta durant l’any. “Es viu amb molta il·lusió. Ens encanta competir i tenir l’oportunitat de fer-ho a casa i en un esdeveniment com aquest és una cosa molt especial. El calendari és exigent, però entrenem tot l’any per viure moments com aquests. Poder encadenar competicions i compartir-les amb el públic és una oportunitat brutal”.
Tot i que des de fora pugui semblar una disciplina senzilla d’interpretar, Gómez recorda que darrere de cada ascens hi ha una enorme complexitat tècnica. La diferència entre guanyar i perdre es pot trobar en un detall mínim. “És un esport amb una complexitat tècnica extrema i que requereix una precisió absoluta. Qualsevol mínim error et pot fer fallar i perdre una cursa. No hi ha marge d’error”. Per a l’escalador espanyol, una de les dificultats més grans consisteix a aconseguir que la preparació física i la concentració mental funcionin de manera perfectament coordinada. “El més complicat és aconseguir que la ment i el cos treballin a l’uníson en una situació de màxima pressió. Gestionar això és un art, perquè cada competició és diferent”.
La velocitat, una porta d’entrada a l’escalada
Aquesta combinació d’espectacularitat i senzillesa per a l’espectador és precisament una de les raons que expliquen el creixement de la disciplina. Gómez considera que la velocitat té una capacitat única per enganxar fins i tot aquells que mai no han tingut contacte amb l’escalada. “Crec que el gran avantatge que té l’escalada de velocitat és que és molt fàcil d’entendre. Qualsevol persona, encara que no hagi escalat mai, pot veure una cursa i comprendre què està passant. Això permet viure l’emoció de la competició des del primer moment”. Segons el seu parer, aquesta accessibilitat converteix la modalitat en una eina ideal per apropar l’escalada a nous públics. “La velocitat té un paper molt important acostant l’escalada a tothom i despertant l’interès per aquest esport”.
Cinc segons de màxima intensitat
La gestió mental adquireix una importància decisiva en una disciplina en què cada intent dura tot just uns segons. Gómez té clar quina és la seva estratègia quan arriba el moment de col·locar-se a la línia de sortida. “Intento deixar la ment en blanc i centrar-me només en el present. Miro la primera presa que he d’agafar i intento que el cos faci el que ha entrenat milers de vegades”. En aquests instants previs, “qualsevol pensament es pot convertir en una distracció i fer-te fallar. A vegades és inevitable que apareguin nervis o dubtes, però intento deixar-los passar i tornar a centrar-me en el present”.
Per a aquells que descobreixin aquest esport per primera vegada a GRAVITEO, Gómez té un argument senzill per convèncer-los que s’acostin a la competició. L’experiència en directe, assegura, és molt diferent de qualsevol imatge vista a la televisió o a les xarxes socials. “Els diria que veure-ho en directe és impressionant. Veure una persona pujar 15 metres en menys de cinc segons és una cosa difícil d’imaginar fins que ho veus amb els teus propis ulls”.
Una espectacularitat que converteix cada cursa en una explosió d’intensitat. “És la prova més ràpida dels Jocs Olímpics, així que cada cursa es viu amb una intensitat brutal”, conclou l’escalador espanyol, que buscarà compartir aquesta emoció amb el públic durant la seva participació a GRAVITEO.
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