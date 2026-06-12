GRAVITEO Urban Sports Festival
Julia Benedetti: «L'skateboarding espanyol està vivint un moment molt bo»
La skater gallega, l’única espanyola present en les dues primeres edicions olímpiques de l’skateboarding, repassa l’evolució d’un esport que va passar dels carrers als Jocs Olímpics i que tindrà protagonisme al GRAVITEO Urban Sports Festival
Parlar de Julia Benedetti (A Coruña, 2004) és parlar d’una de les figures més importants de l’skateboarding espanyol. L’esportista gallega, amb 16 anys, va ser una de les pioneres estatals en l’estrena olímpica d’aquest esport a Tòquio 2020 i va tornar a representar Espanya a París 2024, convertint-se en l’única skater espanyola que ha participat en les dues edicions olímpiques celebrades fins ara. La seva trajectòria ha anat de la mà del creixement d’una disciplina que, en tot just unes dècades, ha passat de ser una pràctica vinculada a la cultura urbana a formar part del programa olímpic.
L’esportista olímpica espanyola serà present a GRAVITEO, el festival gratuït que reunirà al Circuit de Barcelona-Catalunya del 17 al 19 de juliol algunes de les principals disciplines urbanes (skateboarding, scooter freestyle, roller freestyle i escalada, a més de proves de patinatge de velocitat i curses populars). En aquest context, Benedetti analitza el moment que viu l’skateboarding, els canvis que ha experimentat des de la seva arribada als Jocs Olímpics i els reptes d’una nova generació d’esportistes que competeix al màxim nivell sense perdre l’essència d’un esport nascut als carrers.
Per a algú que ha viscut des de dins la transformació recent de l’skateboarding, els canvis han estat profunds. Benedetti recorda que la competició actual té poc a veure amb la que existia abans de l’arribada del cicle olímpic. «Les competicions estaven organitzades principalment per marques privades i ara tot gira al voltant de World Skate, de la classificació olímpica i d’una estructura molt més professional». Segons ella, l’evolució no només s’ha produït en l’àmbit competitiu, sinó també en la manera com la societat entén aquest esport: «La manera de veure l’skateboarding també ha canviat moltíssim».
De Tòquio a París, dos Jocs molt diferents
La gallega guarda un record especial de les dues experiències olímpiques que ha viscut, tot i que reconeix que van ser completament diferents. Tòquio 2020 va significar l’estrena olímpica de l’skateboarding, però també uns Jocs Olímpics condicionats per la pandèmia. «Ho vaig gaudir moltíssim, però va ser una experiència diferent. No hi havia públic, no podíem sortir de la Vila Olímpica ni de l’skatepark i em va quedar la sensació d’haver viscut uns Jocs, però no d’haver-los viscut del tot». París 2024 li va permetre descobrir la dimensió que sempre havia imaginat de l’esdeveniment olímpic. «Poder competir amb públic, viure l’ambient de la ciutat, compartir espais amb altres esportistes i sentir tota aquesta energia fa que els Jocs Olímpics siguin molt més especials».
Seguint amb l’esperit olímpic, el seu pròxim gran objectiu té nom propi: Los Angeles 2028. La ciutat considerada com el bressol modern de l’skateboarding acollirà els tercers Jocs Olímpics d’aquesta disciplina i Benedetti afronta el camí amb il·lusió. «Em veig amb moltes ganes. Ara comença el procés preolímpic i, tot i que sembla que no falta tant, encara queden moltíssims campionats classificatoris per davant. Sento que el camí tot just acaba de començar».
Mantenir l’essència d’un esport diferent
La professionalització ha comportat noves oportunitats, recursos i visibilitat, però també planteja interrogants sobre la identitat de l’skateboarding. Benedetti té clar que el creixement d’aquest esport no s’ha de produir a costa de perdre allò que el fa diferent. «És súper important que es mantingui la cultura de l’skate. Encara que ara tot sigui més professional, continua sent un esport únic».
L’esportista reconeix que no va viure l’època més antiga de l’skateboarding, però sí que ha rebut aquest llegat cultural de les persones que l’han acompanyada des dels seus primers anys a la selecció espanyola. «Des de petita, tant el seleccionador Alain Goikoetxea com Jaime Mateu o Dani León m’han sabut transmetre aquesta cultura. Em faria molta pena que es perdés perquè és una cosa que fa únic l’skateboarding i ha de continuar sent-hi», explica. D’aquí que campionats com els que acull GRAVITEO siguin tan importants per mantenir aquesta filosofia urbana.
Tornant a la globalització i transformació de l’skate, l’arribada als Jocs Olímpics ha contribuït a transformar la percepció social d’aquest esport a Espanya. Benedetti considera que el canvi ha estat especialment visible entre les famílies. «Abans molta gent ho veia com una cosa negativa. Fins i tot m’han explicat que hi havia qui ho percebia gairebé com una activitat problemàtica». Avui, però, la situació és molt diferent: «Ser olímpic ha fet que molta més gent ho vegi com un esport i com una cosa positiva. Abans molts pares no volien que els seus fills practiquessin skate i ara passa just el contrari».
GRAVITEO i el futur de l’skate espanyol
En aquesta tasca d’apropar l’skateboarding al gran públic, Benedetti considera que festivals multidisciplinaris com GRAVITEO tenen un paper fonamental. «L’skateboarding continua sent un esport que molta gent encara no coneix gaire. En esdeveniments com aquest pot passar que algú hi vagi per veure escalada o qualsevol altra disciplina urbana i acabi descobrint l’skate».
Aquest intercanvi entre comunitats esportives és precisament un dels aspectes que més valora. «Hi ha persones que comencen a interessar-se per l’skate perquè el veuen allà per primera vegada i després segueixen altres competicions. I també passa a l’inrevés, que qui hi arriba per l’skate descobreix altres disciplines. Són esdeveniments súper xulos que ajuden moltíssim a donar a conèixer aquests esports».
L’optimisme també marca la seva anàlisi sobre la situació actual de l’skateboarding espanyol. Benedetti creu que el país travessa un dels millors moments de la seva història recent gràcies al nivell dels seus esportistes i als resultats internacionals aconseguits en els darrers anys. «Estem en un moment molt bo. Tenim un equip molt fort i estem aconseguint resultats increïbles».
La gallega destaca especialment el rendiment d’una generació que ha aconseguit competir de tu a tu amb les grans potències mundials. «Només cal mirar els títols mundials que han aconseguit els skaters espanyols en els darrers anys. És una cosa poc habitual a Europa, sobretot perquè no disposem de les mateixes instal·lacions que països com Brasil, els Estats Units, Austràlia o el Japó. Per això crec que l’skateboarding espanyol està vivint un moment molt bo».
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