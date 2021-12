«La primera volta és normal, però amb 31 punts podem aspirar a lluitar per l’ascens». Així de clar es mostrava Míchel divendres a la nit després de la victòria contra el Burgos (3-1) que confirmava el bon moment del Girona abans de l’aturada per les vacances de Nadal. Els gironins tanquen una primera volta que ha anat de menys a més i que ha permès veure el creixement espectacular de l’equip. Michel sempre ha cregut en les possibilitats de l’equip de lluitar per tot fins i tot quan ocupava, fa un parell de mesos, posicions de descens. I amb temps, i paciència, els resultats li han donat la raó. La derrota del Las Palmas ahir contra l’Eibar farà que si l’Oviedo no guanya avui el Fuenlabrada, el Girona acabi la primera volta en posicions de play-off. Els 31 punts superen els 30 que va aconseguir l’equip la temporada passada amb Francisco i igualen els que va sumar l’equip en la primera campanya després del descens, ja amb Pep Lluís Martí. L’escenari post nadalenc, doncs, es veu amb optimisme a Montilivi i més tenint en compte que la intenció del club és reforçar la plantilla amb, com a mínim, un parell de jugadors (lateral dret i davanter centre).

Els més de 4.000 espectadors que van desafiar el fred i van anar a Montilivi divendres van xalar veient el recital de joc del Girona a la primera part. El 2-1 del Burgos va posar mitja emoció a un partit on els gironins van ser molt superiors i van acabar decantant a favor seu. Amb els tres punts al sarró i 31 a la classificació, el Girona ha arribat a l’equador de la Lliga amb les millors sensacions possibles. Segurament, Míchel trobarà a faltar algun punt que fes que l’equip estigués més a prop de les places d’ascens directe, però el dèficit provocat pels mals resultats del principi fa que hi hagi aquest decalatge. La marca, tanmateix, no és dolenta i converteix el Girona, ara sí, en candidat, com a mínim, al play-off. Si més no així ho diu l’estadística. Sense anar més lluny, al final de la primera volta de la temporada passada, el conjunt gironí en tenia un de menys i ocupava la vuitena posició. El play-off era llavors a 6 punts de l’Sporting, sisè. La reacció dels de Francisco va ser fulgurant a la segona volta, quan va encadenar una ratxa espectacular (41 punts) que li va permetre colar-se entre els sis primers i entrar a la promoció. Els números del Girona de Míchel igualen els que va signar l’equip de Juan Carlos Unzué i Pep Lluís Martí ara fa dos cursos (19-20). Llavors, després d’un inici irregular, els gironins van arribar a la meitat de la Lliga amb 31 punts, en la novena posició, però això sí, a només un del Numància, que ocupava el sisè lloc. El Girona no acabaria de carburar fins que va arribar Francisco i va impulsar l’equip al play-off. La segona volta d’aquella campanya es va tancar amb 32 punts. El darrer precedent d’una primera volta a Segona A data de la temporada de l’ascens (2016-17). Llavors, amb Machín a la banqueta, el Girona va signar un gran començament de Lliga i va tancar la primera part de curs amb 39 punts i en zona d’ascens directe (segon). El tercer era el Getafe amb 35. El Girona acabaria pujant directament amb 70 punts, després d’una segona volta, com diria Míchel, «normal», de 31. La jornada pot acabar sent encara més rodona aquest migdia. La derrota d’ahir del Las Palmas contra l’Eibar (0-1) allunya les posicions d’ascens directe a 8 punts però pot permetre el Girona finalitzar la primera volta en zona de play-off. Aquest escenari es produirà si l’Oviedo no guanya avui a Fuenlabrada (14:00). Un empat o una derrota dels asturians deixarien el Girona sisè durant aquestes vacances abans de la represa de la Lliga el dia 2 de gener al camp de l’Osca.