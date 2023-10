Vídeo | Cops de puny injustificables al gol sud de Montilivi

No hi ha partit tranquil a Montilivi. En una polèmica que lluny de disminuir, cada dia que passa va a més, els incidents entre alguns aficionats del Girona i membres del grup d'animació Jovent Gironí a gol sud, instants abans de l'inici del partit entre el Girona-Celta van acabar amb tres expulsats de l'estadi i denúncies als Mossos d'Esquadra. Uns fets injustificables que no es poden tornar a repetir.

El Girona, a hores d'ara, està recopilant informació de totes les parts i es va pronunciar, enviant un missatge contundent i clar: «Alguna mesura haurem de prendre. No té cap sentit que hi hagi violència a Montilivi», confirmen fonts del club, que va emetre un comunicat i no descarta emprendre accions contra les persones que van generar unes accions impresentables.

La violència no té cabuda a Montilivi



📝Comunicat sobre els incidents ocorreguts durant el Girona FC - RC Celta



➡️ https://t.co/alKEHBo5QX#GironaFC pic.twitter.com/Yfipjd9byh — Girona FC (@GironaFC) 28 de octubre de 2023

Posem-ho en context. Fa molt temps que part del gol sud que hi ha al darrere del Jovent Gironí està empipat per la poca visibilitat que té durant els partits. Un aspecte que no és culpa del grup d'animació, sinó del Girona, que ha tingut temps per posar-hi remei i reubicar-los en alguna altra zona (tant a uns com a altres), però que no ho ha fet. En definitiva, la crispació és evident a cada partit i més d'un dia, i de dos, entre els mateixos aficionats del club gironí s'han viscut moments de tensió.

Cap com el que es va viure divendres a la nit, esclar. El mosaic que va preparar el Jovent Gironí, coincidint amb la festivitat de Sant Narcís, va quedar foradat per aficionats del Girona, que van estripar-lo amb unes claus. En un vídeo que circula per les xarxes socials, i que es pot veure al web del Diari de Girona, es pot comprovar la resposta a cops d'alguns membres del Jovent Gironí. Especialment, un d'ells, que ja està detectat i que reacciona clavant-li un fort cop de puny a un aficionat, segons abans que intervinguin els agents de seguretat. La persona esmentada considera, però, que les imatges no reflecteixen el context real del qual va passar, i que abans va ser agredit. El grup d'animació també va emetre un comunicat, on admet "actituds inadequades" per ambdues bandes.

Expulsions i denúncies

Els Mossos d'Esquadra van expulsar quatre membres del grup d'animació de l'estadi i, com a resposta, tots van marxar. La cosa, però, no acaba aquí, ja que la gent agredida, alguns dels quals amb lesions evidents, ha posat denúncies. El Girona no es pot quedar de braços plegats.

En les pròximes hores, el club blanc-i-vermell podria anunciar les sancions que durà a terme davant d'uns aldarulls que en cap cas representen a l'afició del Girona.