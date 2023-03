Un «hobby» convertit en un campionat universitari

Com convertir un «hobby» en una competició entre estudiants universitaris. Deixar per un moment els estudis i centrar-se a guanyar partides de videojocs. Cinc jugadors defensant la seva meitat del mapa, cada un controlant un personatge, amb diferents habilitats i característiques. Fins que un dels dos equips -cada un de cinc jugadors- aconsegueix obrir-se pas fins a la base enemiga i destrueix el «nexe», el seu tresor. Seria una mica semblant, salvant les distàncies, al joc de la bandera, que qualsevol persona ha jugat de petit (o ja de més gran) a l’escola, al casal o, simplement, per diversió. Però no és un joc físic, és virtual. Els jugadors ja no es veuen, competeixen tots des de casa seva. I aquesta és la història de cinc estudiants de la Universitat de Girona i la seva passió (o «frikisme») pel League of Legends, més conegut com a LoL.

Gchamorro, Minus, Amish, Fenyx i Ger34d, són el nom dels usuaris dels cinc integrants actuals de l’Eagles UdG. El seu nom real és Guiu Chamorro, Joan Valls, Gerard Boadas, Joaquim Renart i Gerad Costa i junts participen en un campionat organitzat per Amazon, conegut com a Amazon University Sports. De fet, hi ha diferents competicions, de diversos videojocs, com Valorant, Clash Royal o Rocket League, tot i que els cinc estudiants de la UdG només ho fan en la competició de League of Legends.

Joaquim Renart, estudiant d’Educació Primària, és l’impulsor d’aquesta iniciativa, que considera «un hobby». El problema és que a la Facultat d’Educació, on ell estudia, no hi havia «massa frikis» per jugar en aquest videojoc, i va anar a buscar a la Facultat d’Enginyeria, «on n’hi ha més». A partir de diferents contactes va acabar trobant altres estudiants que també volien competir en aquesta lliga virtual entre les universitats espanyoles. D’això ja fa tres anys, i alguns membres de l’equip han anat canviant. Des de l’inici també continuen Joan Valls i Gerard Boadas, estudiants d’Enginyeria Informàtica. L’any passat se’ls va unir Guiu Chamorro, de Biotecnologia, i l’última incorporació, d’aquest curs, ha estat Gerard Costa, també d’Enginyeria Informàtica. Abans que entrés aquest últim, una noia, l’Anna-Mercè Vila, també va formar part de l’equip.

En la lliga dels millors

Aquest curs, han aconseguit molt bons resultats i estan disputant la lliga entre els millors universitaris en aquesta disciplina, coneguda com a Aether. El mes d’octubre van superar les cinc rondes de la competició anomenada Split (fase classificatòria) que els permet disputar aquesta lliga entre altres set grups d’universitaris.

Els membres de l’Eagles UdG apunten que intenten prioritzar la universitat abans que la competició de videojocs

D’aquests vuit equips, sis es classifiquen per disputar la fase de play-off, que és, ara per ara, «l’objectiu» del grup. Ara, els Eagles UdG encara han de disputar dues partides de la competició Aether, amb dues victòries de marge respecte a la setena posició, que els deixaria fora del play-off. Tanmateix, també tenen factible acabar en segona posició i classificar-se, directament, per les semifinals. En tot cas, els quarts de final del play-off es disputaran el 26 de març, les semifinals el 2 d’abril i la final el 9 d’abril. L’equip guanyador s’emporta 3.000 euros, el segon 1.500 i el tercer i el quart 250.

Estar entre els millors universitaris que competeixen a l’Amazon University Sports en la disciplina de League of Legends també els donarà el dret a disputar la Gran Final, el 22, 23 i 30 d’abril. L’equip guanyador s’emporta 1.000 euros, el segon 500 i el tercer i el quart 750. Renart explica que no van «amb les expectatives» d’aconseguir aquests diners. En cas de guanyar algun d’aquests premis, l’utilitzarien per fer una cosa entre els cinc, «com un viatge». Una altra opció seria «estalviar-los pels estudis».

Des de casa

Totes les partides es fan els diumenges a la tarda. Competeixen des de casa, ja que la competició es fa en format virtual. Tot i així, en cas d’anar avançant rondes i arribar a la final, l’organització prepara un esdeveniment presencial. Renart apunta que tot i competir cada cap de setmana i haver de fer «alguns entrenaments», entre els joves «intentem prioritzar la universitat». En aquest sentit, «busquem franges horàries que no ens coincideixin en res i quan tenim exàmens no entrenem».