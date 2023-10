El jutjat de guàrdia de Girona ha deixat en llibertat provisional els tres detinguts per l'aldarull d'aquest dissabte a la matinada a la comissaria conjunta de Salt. Els arrestats tenen 27, 30 i 36 anys i se'ls acusa d'un delicte d'atemptat contra agent de l'autoritat. Segons informen els Mossos d'Esquadra, entre els detinguts hi ha l'home a qui s'havien endut per comprovar-li si portava un passaport fals. Els altres dos són amics del primer, i van entrar a comissaria demanant per què se l'havien endut. Va ser a la zona d'accés al públic. Mentre un altre grup es concentrava a l'exterior, van començar a increpar els agents, els van empentar i van amenaçar d'intentar endur-se el seu amic per la força.

Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de dues de la matinada d'aquest dissabte. A aquella hora, una patrulla de la Policia Local de Salt va portar un home fins a la comissaria conjunta per comprovar si el passaport que duia al damunt era autèntic. Mentre els agents feien les gestions, dos homes van entrar a comissaria i van demanar per què se l'havien endut. Els havia avisat el primer a través del seu telèfon mòbil, i ells també havien fet córrer la veu. Això va comportar que hi hagués un grup d'uns vint joves que es concentressin a l'exterior, proferint insults contra els agents. Cap d'ells va entrar però a comissaria, perquè van tancar les portes. Un grup de joves entra per la força a la comissaria conjunta de Salt Els dos amics que eren a dins, però, mentre els agents els hi explicaven perquè s'havien endut l'altre, es van començar a esvalotar. Van començar a increpar els policies, els van agredir -amb empentes i algun cop- i van amenaçar d'endur-se per la força l'altre a qui tenien a dins de la comissaria. Segons informen els mossos, tant els dos que eren a recepció com l'altre a qui li estaven comprovant la documentació, van mostrar "una actitud agressiva, van donar empentes i van escometre els agents". Per això, els van detenir a tots ells per un delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat. Sindicats de Mossos denuncien els aldarulls a la comissaria de Salt: "No són ni fets aïllats, ni tampoc normals" Els tres detinguts tenen 27, 30 i 36 anys. Aquest diumenge han passat a disposició judicial al jutjat en funcions de guàrdia de Girona. Després de prendre'ls declaració, han quedat en llibertat provisional. La causa està oberta per atemptat contra agent de l'autoritat. D'altra banda, la policia també va acabar identificant set dels integrants del grup que s'havia concentrat a l'exterior.