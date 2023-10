Veïns del Carme i l’Eixample es queixen de munts de brossa fora dels contenidors

Diferents veïns de Girona s’han queixat en els últims dies de l’acumulació de deixalles al costat dels contenidors de prop de casa seva. Es tracta dels residents que viuen a prop dels contenidors del carrer del Carme, al costat del pont que és una prolongació del carrer Bisbe Lorenzana. També ho fan els veïns del número 36 d’aquest carrer, al barri de l’Eixample. El motiu de l’acumulació de deixalles, segons expliquen, és que altres contenidors del barri són intel·ligents i la gent opta per llançar les escombraries a als contenidors que són convencionals.

Els veïns del número 36 del carrer Bisbe Lorenzana expliquen que «fa dos anys que fem queixes a la bústia de l’Ajuntament». Tanmateix, el «punt àlgid» va arribar el passat 23 d’abril, quan un incendi va cremar els contenidors. Després, a l’estiu, van tenir un parèntesi quan els contenidors es van situar davant l’escola Verd, però un cop va començar el curs escolar es van tornar a ubicar al mateix lloc de sempre i «l’acumulació de deixalles ha tornat a aparèixer».

Els veïns lamenten que «la gent ve amb cotxe per llançar les escombraries aquí», pel fet que «no volen» llançar les escombraries als contenidors intel·ligents. Això fa que al cap de poc temps que hagi passat el camió que s’encarrega d’endreçar els contenidors, aquests «tornin a estar fins a dalt». I és que denuncien que es llencen escombraries a totes hores, fins i tot, de matinada. A més, tot i que s’ha retirat el contenidor del vidre, asseguren que «es continua llençant a altres contenidors». A part, denuncien que gent orina als contenidors i que, a causa de la gran quantitat de brossa surten paneroles.

Tanmateix, aquest no és l’únic problema que tenen els veïns del número 36 del carrer Bisbe Lorenzana. El 23 d’abril d’aquest any es van cremar uns contenidors situats en el mateix lloc que els actuals en un acte vandàlic. Ara, estan pendents que els arreglin la façana i asseguren que, mentrestant, «hi ha un risc». A més, temen que pugui tornar a passar en un edifici on viuen «nens que tenen por». També es queixen que la via pública està afectada.

Rates i problema de salubritat

Els veïns del carrer Bisbe Lorenzana afirmen que «no és un tema únicament d’aquest carrer». Tres quarts del mateix passa al carrer del Carme, als contenidors ubicats al costat del pont que és prolongació del carrer Bisbe Lorenzana. El fet que al barri de l’Eixample hi hagi contenidors intel·ligents, motivaria a la gent que viu en aquesta zona a creuar el pont i llançar-los al carrer del Carme, on hi ha contenidors convencionals. Allà, a part d’haver-hi paneroles, «també hi ha rates», a causa de l’acumulació de brossa que hi ha.

«La gent ve a tirar mobles vells i altres deixalles», diuen els veïns del carrer del Carme, que també es queixen de la presència de persones sense llar que no tenen els comportaments adequats. A part de «remoure els contenidors i que quedi tot per terra», també «fan pixum i defequen a la zona». Tot això, crea un «problema de salubritat», lamenten els veïns.

A més, aquests dos contenidors al Carme i al carrer Bisbe Lorenzana no són els únics de la ciutat en els quals s’acumula brossa. Aquesta setmana, l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha publicat a les xarxes socials una imatge d’uns contenidors al barri de Sant Narcís amb deixalles al voltant. En aquest escrit, Salellas apunta que «cada dia rebem fotos de males gestions dels residus que afecten l’estat de la ciutat» i detalla que «tenim feina a millorar el servei, però necessitem també civisme».

En tot cas, l’Ajuntament de Girona preveu estendre el model de contenidors intel·ligents més enllà dels barris de l’Eixample i el Mercadal. En aquests sectors n’hi ha una seixantena, però amb el nou contracte de neteja es pretén que aquests contenidors que únicament es poden obrir amb la targeta personal intel·ligent que tenen els usuaris arribin a altres barris a principis de 2024.