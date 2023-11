Veïns de Montilivi i d'altres barris de Girona s'han queixat de la presència de branques a les voreres que van caure per la ventada d'ahir. En ocasions, ocupen tota la vorera i obliguen els vianants a passar per la calçada. A més, afirmen que fa dies que no passen els escombriaires, o que si ho fan, no retiren les fulles caigudes que es van acumulant a les voreres i als embornals.