L'Ajuntament de Girona dona a suport als encausats de Tsunami que han marxat

L'Ajuntament de Girona, a partir d'un comunicat, ha fet públic el seu suport als encausats de Tsunami Democràtic que han marxat de Catalunya, entre els quals hi ha el gironí Josep Campmajó. Tot això, després d'un «nou cas de repressió judicial per part de l'Estat espanyol», com detalla aquest comunicat.

Al mateix temps, l'alcalde Lluc Salellas, la vicealcaldessa Gemma Geis, i el segon tinent d'alcaldia Quim Ayats han enviat un vídeo de suport a les persones que han marxat. En aquest sentit, «el govern de Girona subratlla el seu compromís amb els valors de la democràcia, llibertat i el dret a l'autodeterminació de Catalunya».