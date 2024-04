Un projecte que el Govern espera que sigui una realitat l’any 2030

El Departament de Salut no preveu cap data de finalització concreta del futur campus assistencial de Salut, que engloba el nou hospital Trueta i el Santa Caterina, tot i que el passat mes de desembre apuntava cap al 2030 com a l’any en què el projecte podria ser una realitat.

Durant la presentació del pla funcional assistencial de l’equipament, que va tenir lloc a finals de l’any passat, el Govern va especificar que el campus hospitalari tindrà un cost d’entre 500 i 600 milions d’euros. El nou Trueta és una reclamació històrica, que gairebé després de dues dècades de debat sembla que finalment l’administració ha decidit posar fil a l’agulla.

Al desembre, Salut ja va avançar alguns creixements previstos en el Pla funcional en relació amb les principals àrees assistencials del nou campus, malgrat que tot indica que hi haurà variacions, ja que en aquell moment es va exposar que en total l’equipament ocuparia 193.000 m2, 43.000 corresponen a espais ja construïts actualment, 133.000 que s’equiparien totalment i 17.000 es mantindrien com a espais de reserva. Ahir el Departament va anunciar que la superfície del nou hospital serà de 175.000 m2 de nova construcció, a més dels 43.000 ja existents al Parc Hospitalari Martí i Julià, és a dir 218 metres quadrats, 25 més dels que es van anunciar en aquell moment.

Segons va explicar al desembre el gerent de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia, es passarà dels 19 quiròfans que hi ha actualment entre els dos hospitals a 31 un cop l’obra estigui acabada i 33 amb el creixement previst amb l’espai de reserva. Les àrees d’intervencionisme creixerien notablement, ja que passarien de les 12 sales que hi ha actualment al Trueta a un total de 18, o fins a 24 amb l’espai de reserva.

L’àrea d’hospitalització també hauria d’experimentar un important creixement perquè es passaria dels 674 llits que hi ha actualment, entre llits convencionals, crítics, semicrítics, tant d’adults com pediàtrics, a un total de 791 com a punt de partida i fins a 855 com a màxim. L’àrea d’urgències es preveia que disposes de 84 boxos a 136 com a punt de partida, i fins a 162 en el moment de màxima ocupació.

L’actual Hospital Universitari Dr. Josep Trueta data de l’any 1956 i actualment atén una població de prop de 800.000 persones. «Per fer front al creixement de població, a l’evolució de la cartera de serveis i al seu paper de referència territorial, és indispensable disposar d’una nova infraestructura hospitalària», asseguren des del Govern.

