«Qualsevol propietari o llogater d’un habitatge pot sol·licitar un Certificat d’Estalvi Energètic (CAE)»
DdG
Els CAE comencen a sonar a les empreses, però molts particulars encara no saben que poden beneficiar-se’n.Qui pot demanar-los i per quines millores d’eficiència energètica?
Qualsevol propietari o llogater d’un habitatge pot sol·licitar un CAE, no cal ser empresa ni autònom. El sistema residencial és el que té més potencial de creixement, perquè hi ha 15 tipologies d’actuació estandarditzades reconegudes, que van des de substituir una caldera de gas per una bomba de calor o aerotèrmia, fins a millorar l’aïllament de la façana, instal·lar il·luminació LED o incorporar sistemes de domòtica per controlar el consum.
En termes pràctics, quin impacte econòmic pot tenir un CAE per a una família que fa una millora energètica a casa seva?
El valor econòmic d’un Certificat d’Estalvi Energètic varia en funció del tipus d’actuació, de les característiques de l’habitatge i de la zona climàtica on es troba. Tot i això, hi ha una referència clara que ajuda a entendre el seu abast. En actuacions habituals en l’àmbit residencial -com la substitució d’una caldera convencional per un sistema d’aerotèrmia o la millora de l’aïllament de l’habitatge-, el CAE pot arribar a cobrir de manera orientativa entre un 10 % i un 20 % de la inversió realitzada. Aquest percentatge no substitueix l’estalvi principal, que és el que ja genera la pròpia millora en el consum energètic i en la factura mensual de llum o gas. El CAE funciona com un incentiu complementari: permet transformar en retorn econòmic una part de l’estalvi d’energia aconseguit i ajuda a escurçar el temps necessari per recuperar la inversió inicial.
Com funciona realment el procés amb Dyneff?
Entendre com funciona el procés és essencial per poder demanar un CAE, des de Dyneff acompanyem el particular des del primer moment: comencem fent un estudi energètic per identificar quines millores generen més estalvi certificable, després ajudem a trobar el professional que farà la instal·lació, i un cop feta l’actuació ens encarreguem de tota la documentació, la verificació per part de l’organisme que acredita i finalment la liquidació econòmica de l’estalvi. El particular no ha de gestionar res amb l’administració. Nosaltres som el que en el sistema es coneix com a «subjecte obligat», és a dir, som el final de la cadena, els que podem monetitzar l’estalvi generat, per les accions de millora d’eficiència. El resultat és que el client rep el seu retorn econòmic sense haver de navegar per un sistema administratiu que pot resultar complex.
El sector residencial és on hi ha menys actuacions registrades fins ara a Catalunya. Com podem canviar aquesta realitat?
És cert, i és una oportunitat enorme que encara no s’ha aprofitat. Malgrat que hi ha 15 fitxes d’actuació estandarditzades per al sector residencial, les actuacions registrades a Catalunya segueixen sent molt poques en comparació amb la indústria i el sector terciari. La clau és la informació: la majoria de particulars mai han sentit parlar dels CAE, i quan ho descobreixen la reacció sol ser positiva perquè el sistema té molt sentit. A més, un immoble amb una bona qualificació energètica augmenta el seu valor de mercat, de manera que els CAE no només suposen un ingrés immediat sinó que formen part d’una estratègia intel·ligent de manteniment i valorització de l’habitatge a llarg termini.
