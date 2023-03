La inexplicable desaparició del vol MH-370 de l’aerolínia Malaysia Airlines el 8 de març del 2014 és un dels misteris més grans de la història de l’aviació. L’exhaustiu rastreig coordinat de Malàisia, la Xina i Austràlia durant prop de tres anys va ser absolutament en va, ja que no es van localitzar proves concloents del que va passar en aquell vol de matinada, més enllà que algunes peces metàl·liques trobades a Madagascar i al litoral Moçambic poguessin coincidir amb possibles restes d’un Boeing 777. L’aura de misteri és tan gran que fins i tot ha inspirat una sèrie documental de Netflix, que analitza el cas en profunditat. «Vivim en un món on hi ha els telèfons mòbils, els radars i els satèl·lits, així que el fet que després de nou anys seguim sense resoldre el misteri és realment extraordinari», assenyala Louise Malkinson, directora de MH-370: El avión que desapareció.

El vol 370 de l’aerolínia Malaysia Airline es va enlairar des de Kuala Lumpur la matinada del 8 de març del 2014, rumb a l’aeroport de Pequín-Capital, on tenia programat l’aterratge a les 6.30 hores. A la primera hora de la ruta tot va seguir segons el que estava previst, però a partir de llavors comença una situació confusa que va agafar per sorpresa les autoritats malaies i va dificultar molt les primeres hores de recerca i rescat. En relació amb l’origen del sinistre s’han articulat diverses teories, des de les més racionals, com ara incendis o atacs terroristes fins a alguna de més improbable. Entre aquestes últimes destaca la de la policia malaia que, a l’estil de l’accident aeri de German Wings, sostenia com a plausible que el capità de la nau, Zaharie Ahmad Shah, que feia dies que actuava d’una manera estranya potser pel divorci que havia començat a tramitar amb la seva dona hauria planificat un suïcidi als comandaments de l’avió. Fins i tot s’ha considerat com una molt poc probable intervenció dels Estats Units que hagués forçat una desviació del full de ruta o fins i tot enderrocat l’aparell