El Gran Casino Costa Brava de Lloret (GCCB) va acollir dissabte passat una vetllada de boxa professional entre les sis de la tarda i dos quarts d’onze de la nit. Team Solé Promotions, l’empresa encarregada d’organitzar l’esdeveniment, s’ubica a Badia del Vallès on disposa del Club de Boxa La Cubierta, que compta amb el suport de l’Ajuntament de la localitat.

Que ningú s’espanti d’una frenètica jornada amb 14 combats previstos! No hi ha perill d’empatxar-se. Són 13 partits preliminars, que formen el carnet de lluita (fightcard), amb una durada generalment de 9 minuts cadascun, repartits en tres rounds, abans de l’esdeveniment principal. En aquest cas era el combat d’Ismael Flores, un boxejador superwèlter, setè en el rànquing espanyol de 2022, segons la guia Espabox.

Les entrades costaven des de 25 fins a 40 euros, en cadira de ring, i també hi havia taules VIP que oferien sopar per gaudir d’una experiència singular.

És a dir, amb aquest espectacle, Lloret sumava una activitat esportiva més a les programades pels diferents agents socials i responsables municipals. No s’ha de menysprear els esforços per atraure un turisme esportiu «com a via pel canvi de model turístic», en paraules de la gerent de Lloret Turisme, una divisió operativa de la societat municipal Lloret Futur SA.

La pregunta que escau és si s’afegiria la boxa a altres esdeveniments com el ciclisme, el futbol, el triatló, l’atletisme i el ral·li, que són promocionats per l’administració pública.

De fet, la boxa és un esport de contacte en el qual dos combatents lluiten utilitzant els punys recoberts amb guants i colpegen l’adversari de la cintura cap amunt, dins un quadrilàter o ring, en breus seqüències anomenades assalts. A ningú se li escapa que una tanda de cops de puny són una barbaritat i poden tenir efectes físics i mentals malsans.

Per a la vila de Lloret no és necessari ni convenient la vinculació amb un esport perillós en què la intenció del boxejador és produir dany corporal a l’adversari.

Amb tot, és una disciplina olímpica que gaudia del segell d’amateur des del 1904 fins al 2016, quan va obrir-se als professionals. Què hi farem!

Ara bé, la celebració d’espectacles de boxa a Lloret no hauria de ser afavorida en cap sentit per part de les autoritats locals. Malgrat l’acord entre el Gran Casino Costa Brava i Team Solé Promotions, que suposa una col·laboració de més llarg abast, és desitjable que la continuïtat se’n vagi en orris per la manca d’afluència de públic a una pràctica esportiva que repugna a qualsevol ciutadà pacífic.

Per a un poble que suporta combats de carrer cada estiu, és contraproduent que se l’associï amb aquests tipus d’esport violent. Que una flor no faci estiu!