Les cigonyes no s’equivoquen

Ana Obregón filla s’asseu a l’hemeroteca per comprovar si el que li explicà la seva mare, que haver estat filla d’una gestació subrogada la féu sortir en portada no només de la premsa rosa sinó de la generalista i si no aparegué en l’esportiva va ser perquè encara estava ocupada amb la Kings League, un circ on no falten trapezistes ni pallassos. Experts del ram de la bioètica posen el crit al cel primer perquè a Espanya el lloguer d’una matriu és il·legal, i amb segon lloc com gosa una dona de seixanta-vuit anys, que hauria d’estar a casa seva fent ganxet, voler ser mare! Es pensa que viurà cent vint anys! Quina culpa té qui aviat serà orfe que a la mare se li hagi mort un fill i vulgui omplir la síndrome del niu buit amb una mascota humana! Que no sap l’egoista que s’ha de pensar en els drets dels nens! La filla no es pot creure el que llegeix, per una banda es diu que s’han de defensar els drets d’uns infants i per l’altra es pretén que no siguin infantats! Com si es defensés el dret de les dones a avortar en nom dels drets dels nadons! Continua llegint. La fecundació subrogada és un negoci rendible, tant ho és que moltes de les empreses es comporten com màfies que exerceixen un control ferreny a les dones gestants que no desmereix la tracta de blanques. Oi que hi ha un mercat negre d’òrgans fomentat per màfies que ves a saber com aconsegueixen els òrgans, i ningú se li ocorre dir que s’han de prohibir els trasplantaments que salven milers de vides! És de sentit comú que la dona embarassada ha de cuidar-se perquè la seva salut garanteix la salut de la criatura. La fecundació subrogada certament és un negoci molt lucratiu en els països on està legalitzada, igual que les tècniques de reproducció assistida permeses o els serveis d’obstetrícia de la medecina privada i moltes altres iniciatives empresarials que fan que la vida sigui més amable, pensa Ana Obregón júnior. La ministra de sanitat declara que la fecundació subrogada és violència contra la dona i la titular d’Hisenda que és una explotació del cos de la dona. Segons els col·legis de metges vulnera la integritat de les dones. Una escriptora parla de tràfic de nens i lloguers de matrius per part dels qui s’ho poden pagar.

S’interessa la filla per altres notícies d’aquells dies. Potser per la proximitat de setmana santa una dona de cabells blancs i aire absent protagonitza una paròdia de la detenció de Jesús a l’Hort de Getsemaní al mig de Barcelona, qui va ser el President dels EUA i la Presidenta del Parlament català, acusat ell de suborn i condemnada ella per corrupció, afirmen que no han fet res de dolent i que se’ls persegueix per enterrar-los políticament, li sorprèn llegir que russos i ucraïnesos es mataven després que fa poc visità en un mausoleu de la Plaça Roja de Moscou la mòmia de Putin al costat de la de Lenin, revoltes a Europa per retallades de drets, per la pujada de preus, per l’augment de l’edat de jubilació...

La filla d’Ana Obregón s’atura en una floristeria i mentre sent l’aroma de les roses es pregunta si opinaria igual que la gent experta que esgrimeix lleis, drets i arguments que recorden la paràbola del camell i el forat de l’agulla, que vessen llàgrimes pel sofriment de la mare de lloguer quan s’hagi de desprendre del fruit de les seves entranyes per deixar-la als braços d’una dona capritxosa que no vol espatllar la seva silueta i segur que haurà llogat a una dida perquè li doni el pit, en cas que no hagués estat parida per una mare funcionària. Qui sap, però se n’alegra que les coses hagin anat com han anat perquè en cas contrari ella no hagués tingut l’oportunitat de viure i la seva mare no tindria qui li portés flors.