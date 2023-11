Política de vodevil

Pedro Sánchez es troba ja en la recta final de les negociacions. Els focus es centren en els acords entre el PSOE i les dues formacions independentistes catalanes. Hom té la impressió que des de fa moltes setmanes vivim un autèntic vodevil on l’escenografia marca les decisions dels protagonistes.

De moment ja s’ha fet avinent una vegada més la pugna entre els d’ERC i els seus exsocis de Junts. Cada partit ha anat a la seva i els republicans s’han avançat a l’hora de tancar un pacte que es basa en l’amnistia, la creació d’una empresa mixta per a Rodalies a on la Generalitat tindria la majoria i la condonació de 15.000 milions del deute català amb el FLA.

Els documents els signaren Oriol Junqueras i el ministre Bolaños. I ambdós protagonistes ho confirmaren per separat davant els mitjans de comunicació. Aquest anunci va coincidir amb la reunió a Brussel·les d’en Puigdemont amb la seva gent. En conèixer els detalls del pacte PSOE-ERC, l’expresident no va tenir més remei que anul·lar la roda de premsa i cercar excuses per tal de perllongar la negociació.

Junqueras li robà tot el protagonisme i certament els de Junts necessiten més temps per a poder ocupar en exclusiva els telenotícies de TV3. No pot ser que ara en Puigdemont no pugui cantar en solitari victòria, quan ha estat l’home clau perquè Sánchez no hagi de fer mudança des de La Moncloa cap al seu domicili privat.

Una vegada més la pugna entre els independentistes es a mata degolla. Si al 2007 el llavors president no convocà eleccions fou per les pressions i insults provinents del bàndol republicà, amb Gabriel Rufian i Marta Rovira com a caps de colla. Davant les acusacions de traïdor i venut, Puigdemont conduí Catalunya a la ruptura total en els pitjors dies de la història recent. De la resta, ja no cal que en parlem.

Ara tornem als vells temps i les acusacions entre uns i altres són a l’ordre del dia. Al final tot sembla que acabarà amb tantes taules de seguiment que caldrà anomenar un munt d’assessors com els de les diputacions. Ja se sap: afiliats dels partits que cobren sense saber quina és la seva missió.

Des del primer moment, el pacte no oferia dubtes, atès que ERC i Junts comparteixen tantes necessitats com Pedro Sánchez. En el fons, el PSOE vol la presidència del govern i els independentistes, una amnistia que els permeti tornar a aixecar el vol, després de perdre tres eleccions seguides i les darreres per una autèntica golejada.

I mentre es tanquen tots els serrells que permetran Sánchez continuar a La Moncloa, el PSC protagonitza el paper de la trista figura. És un autèntic convidat de pedra, malgrat que els seus 19 escons foren decisius perquè avui el PSOE pugui moure la cua al costat d’uns partits independentistes que patien fins el 23-J una clara davallada de vots.

Veurem si aquesta setmana tenim ja la investidura. Tot fa pensar que sí. L’ambient cada vegada és més tens sobretot a Madrid. En el món judicial, el bloc conservador del CGPJ ja ha aixecat la veu, mentre l’Audiència Nacional torna a reobrir casos dels CDR i la Guàrdia Civil acusa Marta Rovira de ser a la sala de màquines del cas Tsunami.

Caldrà filar molt prim en la redacció de la llei de l’amnistia i anar amb molt de compte per tal de no trepitjar ulls de poll. Les properes setmanes seran frenètiques i més quan el cap de l’oposició ha portat el debat a les places i carrers de l’Espanya profunda.