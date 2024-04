En el futbol tots els grans equips, els que han marcat època, els que han aconseguit grans fites han tingut el seu nom propi.

Va ser així en la dècada dels setanta amb Rinus Michels i la seva taronja mecànica, que liderava Johan Cruyff. No va guanyar ni el Mundial del 74, ni el del 78, però el seu futbol va meravellar tothom.

A l'època dels noranta va sobresortir la Quinta del Buitre, que formaven Butragueño, Michel, Sanchís i companyia. I en els noranta va arribar el Dream Team de Cruyff, amb la primera Copa d'Europa pel Barça i uns èxits sense precedents al club blaugrana, que uns anys més tard va tornar a mostrar un futbol total amb Guardiola a la banqueta i Messi al camp. Era la reencarnació d'aquell primer conjunt que agradava a tothom.

Han tingut també la seva etiqueta el Super Depor guanyador de lliga, aquell Albacete de Benito Floro i Delfi Geli anomenat el formatge mecànic, i fins i tot l'Euro Geta o l'Euro Betis.

I ara arriba aquest Girona FC, que ha rebentat la lliga des de la primera jornada, que s'ha proposat com a líder solitari en més de mitja dotzena de jornades i que en tantes altres ha compartit el primer lloc, sigui amb el Barça o amb el Real Madrid.

Altres noticies de Josep Guardiola Presidents Desencallats Intocables

Aquest Girona FC podria ser el Champions Team, el Michel Team o qualsevol altre nom ocorrent, però potser no hi ha una denominació que li fa justícia com la d'Enjoy Team.

És un nom eloqüent pel qual ha fet vibrar als seus aficionats, però també pel que han gaudit amb l'equip de Michel totes les altres aficions de la lliga. És un nom just pels molts partits que ha ofert a un altíssim nivell futbolístic i també per d'altres potser no tan brillants i més treballats, però amb finals espectaculars com els d'ahir.

Altres noticies de Josep Guardiola Presidents Desencallats Intocables

Gaudir és el verb que explica el que ha fet, fa i farà fins a finals de temporada l'equip de Michel. I per sempre més serà recordat, amb el premi gros d'entrar a Europa. Ho haurà aconseguit l'Enjoy Team. Mai, cap altre com aquest a Girona.

Subscriu-te per seguir llegint