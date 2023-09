L'aprovació del Reial Decret Llei 5/2023 va introduir canvis significatius en la normativa laboral espanyola, específicament en l'àmbit dels permisos retribuïts. Aquesta actualització legislativa posa de manifest la voluntat d’adequar la normativa a les necessitats dels treballadors.

Una de les novetats més rellevants és l’ampliació dels supòsits en què es poden sol·licitar aquests permisos. Ara, els treballadors podran gaudir de permisos retribuïts en casos de necessitat mèdica o familiar, proporcionant així una major flexibilitat i protecció a la plantilla en moments de necessitat, permetent, per exemple, faltar al treball fins un màxim de quatre dies a l’any per causa de força major, quan sigui necessari per motius urgents relacionats amb familiars o convivents; o la suspensió del contracte de treball per permís parental fins un màxim de vuit setmanes, per cura de fills menors de vuit anys.

A més, s'ha incrementat la durada de certs permisos, fet que suposa una major cobertura per als empleats i reflecteix una tendència europea cap a la conciliació laboral i familiar. Així, s’amplia la possibilitat d’adaptar la jornada de treball per cura de persones dependents, i s’allarga, de dos a cinc dies, el permís per accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o familiars fins al segon grau per consanguinitat o afinitat que, per raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat, necessitin repòs domiciliari. S'hi inclou, a aquests efectes, als familiars consanguinis de la parella de fet, així com de qualsevol altra persona que convisqui amb la persona treballadora en el mateix domicili i que requereixi la cura efectiva d'aquella.

La norma també subratlla la importància de l’acord entre les parts, empresari i treballador, a l’hora de determinar la durada i les condicions dels permisos retribuïts.

Aquestes modificacions, en conjunt, revelen un avanç cap a un marc laboral més flexible i ajustat a les realitats del segle XXI, evidenciant la maduresa del nostre sistema legal davant els nous reptes socials i laborals, incloent expressament el reconeixement dels permisos per les parelles de fet, inclosa la seva constitució i formalització, que s’equipara al matrimoni a efectes de donar quinze dies de permís retribuït.

El Reial Decret Llei 5/2023, sense cap dubte, estableix un precedent positiu en el camí cap a un entorn laboral més equitatiu i adaptat a les necessitats dels treballadors i les empreses.

Luis Moreno Prat-Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS

