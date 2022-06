Salut confirma cinc casos més de verola del mico i s'eleven a catorze els detectats a Catalunya, informa el departament aquest divendres. Tots els pacients tenen vinculació epidemiològica, és a dir, es poden vincular amb altres casos. El procés per confirmar casos sospitosos de verola del mico requereix d'estudis de microbiologia i seqüenciació que no són immediats. L'Hospital Vall d'Hebron i l'Hospital Clínic de Barcelona ja han validat completament les tècniques per confirmar els possibles casos d'aquesta malaltia vírica i properament ho podran fer altres centres. D'altra banda, el Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord, ubicat a l'Hospital Germans Trias i Pujol, ha estat el primer a Catalunya a fer la seqüenciació completa del virus.

El departament ha creat un espai per consultar informació sobre la verola del mico a Canal Salut, amb contingut bàsic sobre la malaltia, com quins són els símptomes, com es transmet i quin tractament té. La Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública (SGVRESP) va rebre el 17 de maig una alerta del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) sobre la notificació recent de casos de verola del mico. Aleshores, la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC) va emetre una alerta als centres sanitaris del territori perquè notifiquin de forma prioritària possibles casos que compleixin els criteris establerts. Els casos sospitosos que la XVEC classifica com a tals són comunicats al CCAES.