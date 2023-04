La Generalitat catalana ha demanat al Govern de l'Estat que s'impliqui en el finançament d'actuacions en infraestructures hidràuliques, com l'ampliació i la construcció de dessalinitzadores, davant la "catàstrofe" que està suposant la sequera per a Catalunya. Al llistat figuren el projecte d'ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera de Blanes (Girona), la segona de Catalunya després del Prat, per un import preliminar de 220 milions d'euros, i la construcció d'una tercera al riu Foix, entre Cubelles (Barcelona) i Cunit (Tarragona), estimada en 116 milions.

Així ho exposa la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, en una missiva adreçada a la vicepresidenta quarta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera. Temps de Flors es farà amb plantes de poca aigua i es regarà amb aigua del freàtic Catalunya acumula 30 mesos de sequera, cosa que ha portat les reserves globals de les conques internes al 26% i unes restriccions a l'àrea metropolitana de Barcelona que previsiblement hauran de ser més severes al setembre si no plou. "Estem davant d'una situació que podríem qualificar de catàstrofe i que tindrà unes repercussions socioeconòmiques importants si no actuem immediatament", de manera que "és moment que el Govern espanyol doni suport a Catalunya per superar aquesta crisi hídrica", assenyala Jordà. A la carta, la consellera repassa algunes de les aportacions que els diferents governs de l'Estat han dut a terme des dels anys 90 en situacions crítiques a diferents punts d'Espanya i trasllada a Ribera un document annex amb la proposta d'inversions que planteja la Generalitat per a fer front a una crisi hídrica que, per efecte del canvi climàtic, podria haver vingut per quedar-s'hi, diu. Lloret redueix en un 27% el consum d’aigua potable als equipaments municipals aquest primer trimestre També altres actuacions per incrementar la potabilització i la reutilització d'aigües, així com la recuperació de pous i aqüífers.