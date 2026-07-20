Què pots fer (i què no) per estalviar a la factura de la llum aquest estiu
Ajustar correctament l’aire condicionat, evitar el consum fantasma o revisar la potència contractada són algunes de les mesures que ajuden a reduir la despesa energètica sense renunciar al confort
L’estiu ja és aquí i, amb ell, un dels moments de l’any en què el consum elèctric es dispara més. L’aire condicionat funciona durant més hores, la nevera treballa al màxim rendiment i els ventiladors es converteixen en un imprescindible. Això es nota a la factura de la llum.
Per pagar menys no cal passar calor. Una part important de l’estalvi depèn de petits canvis en els hàbits diaris i d’utilitzar de manera més eficient els electrodomèstics i dispositius que tenim a casa.
L’aire condicionat no ha de disparar el consum
La climatització concentra bona part del consum energètic durant els mesos de calor, però també és on hi ha més marge per estalviar.
Un dels errors més freqüents és pensar que abaixar el termòstat al mínim refredarà abans l’habitatge. En realitat, l’equip triga pràcticament el mateix a assolir la temperatura desitjada i només treballa amb una intensitat més gran, fet que incrementa la despesa elèctrica. La temperatura recomanada per mantenir el confort i l’eficiència se situa entre els 24 i els 26 graus. De fet, variar un sol grau pot suposar un estalvi proper al 7% en climatització.
Molts equips actuals incorporen, a més, funcions que ajuden a reduir el consum. Els modes ECO, AUTO o SLEEP, juntament amb la programació horària, permeten adaptar el funcionament de l’aparell als moments en què realment cal, ajustant-lo a la teva rutina i evitant hores d’ús innecessàries.
Abans que arribi l’època de més ús també convé revisar els filtres i comprovar que les sortides d’aire estiguin netes. Un manteniment bàsic millora el rendiment de l’aparell, n’allarga la vida útil i evita que hagi de consumir més energia per oferir el mateix resultat.
La nevera influeix més del que sembla
La nevera és un dels pocs electrodomèstics que roman en funcionament les 24 hores del dia i, encara que no ho sembli, durant l’estiu treballa amb un esforç addicional a causa de la calor ambiental i del canvi tèrmic que es genera cada vegada que s’obre la porta, molt més significatiu que a l’hivern.
Els fabricants recomanen mantenir la nevera entre els 4 i els 6 °C i el congelador a -18 °C, evitar introduir-hi aliments calents i obrir la porta únicament el temps imprescindible. En els models que generen gebre, descongelar quan sigui necessari també ajuda, ja que l’acumulació de gel pot incrementar el consum fins a un 30%.
L’estalvi invisible és als petits hàbits
No tot el consum prové dels grans electrodomèstics. Els aparells en mode stand-by, els carregadors endollats i els dispositius que romanen connectats permanentment generen l’anomenat "consum fantasma", que pot representar al voltant del 6% de la despesa elèctrica d’una llar. Utilitzar regletes amb interruptor o desconnectar aquells equips que no s’estiguin fent servir és una de les mesures més senzilles per reduir la factura, i es pot aplicar durant tot l’any.
També hi ajuden altres gestos quotidians: aprofitar la llum natural, substituir les bombetes tradicionals per il·luminació LED, utilitzar els programes ECO de rentadores i rentavaixelles o posar en funcionament aquests electrodomèstics únicament quan estiguin completament plens. Són petits canvis que, acumulats al llarg de l’any, tenen un impacte significatiu sobre el consum.
Una casa més fresca sense consumir més
Més enllà de la climatització, preparar l’habitatge per fer front a la calor també pot marcar la diferència.
Abaixar les persianes durant les hores de màxima insolació, utilitzar cortines clares, ventilar al matí i al vespre, fer servir ventiladors per distribuir millor l’aire, revisar el segellat de portes i finestres per evitar l’entrada de calor de l’exterior i pintar les parets de l’edifici amb tons clars i pintures aïllants que reflecteixin la llum solar són alguns trucs que ajudaran a mantenir l’estança fresca.
Entendre la factura també ajuda a estalviar
A més d’adoptar hàbits més eficients, entendre la factura de la llum és essencial, ja que, tot i que hi ha molts conceptes del rebut que el consumidor no pot modificar, n’hi ha d’altres sobre els quals sí que és possible actuar.
Revisar si la potència contractada s’ajusta a les necessitats de la llar, aprofitar les franges horàries més econòmiques o escollir una tarifa d’acord amb la rutina i els hàbits de consum de cada habitatge són decisions que poden marcar la diferència a final de mes.
Endesa posa a disposició dels seus clients eines per conèixer millor el seu consum, detectar oportunitats d’estalvi i premiar l’eficiència.
InfoEnergia és un servei gratuït d’assessorament energètic per a clients amb una potència contractada inferior a 15 kW. Permet consultar l’evolució del consum, comparar-lo amb períodes anteriors o amb habitatges de característiques similars, accedir al detall del consum per hores i rebre recomanacions personalitzades per millorar l’eficiència i optimitzar la factura. Segons dades de la companyia, els usuaris d’aquesta eina estalvien de mitjana un 10% més que els qui no la fan servir.
I el programa de fidelització d’Endesa, 'Para Ti', incorpora, a més, iniciatives com 'Premiamos tu eficiencia'. Mitjançant reptes trimestrals d’estalvi adaptats al consum habitual de cada client, els participants poden fer un seguiment de la seva evolució, rebre consells personalitzats i acumular punts si aconsegueixen reduir el seu consum respecte al seu valor de referència, que després poden bescanviar per descomptes a la factura elèctrica.
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